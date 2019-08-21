"Телецкий Титаник": Ученые показали фото затонувшего на Алтае корабля

Новости

ЦИК направит в Совет Европы и БДИПЧ ОБСЕ статистику по выборам в России 11:22
Девять человек пострадали в результате серии взрывов на юге Таиланда 11:08
Начало поставок Су-57Э за рубеж разрушит монополию F-35 11:07
В Удмуртии ФСИН прокомментировала освобождение насильника ребенка 11:01
Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина 10:59
Мужчине, спасшему людей из автобуса в Перми, пообещали гражданство РФ 10:41
В Приамурье обнаружили второй очаг вируса африканской чумы свиней 10:38
В Краснодаре скончался участник ночной перестрелки 10:36
В Приморье погибла известная певица Олеся Яковлева 10:34
Японские врачи научат приморцев беречь здоровье 10:34
В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены 10:29
Для спецслужб РФ создали новый компактный пистолет 10:21
Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80 10:20
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel 10:20
В Москве грабитель похитил сумку с 1,4 млн рублей у 20-летней безработной 10:16
В Москве для воспитанников детских садов отменили лишнюю справку 10:13
Минздрав сообщил, как справиться со стрессом без лекарств 10:11
В Хакасии мужчина с арбалетом взял в заложники собственную мать 10:05
В Оренбурге вынужденно сел самолет из-за проблем с сердцем у ребенка 10:01
В зоне поисков пропавшей в Нижегородской области девочки нашли медведя 09:55
Самолет Москва-Надым вынужденно сел в Сургуте 09:53
Роналду рассказал, когда завершит карьеру 09:52
В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми 09:48
Два "Крокодила" поступили на вооружение уральских вертолетчиков 09:47
В Краснодаре произошла массовая перестрелка 09:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 10:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Телецкий Титаник": Ученые показали фото затонувшего на Алтае корабля

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Сотрудники Алтайского биосферного заповедника, обследуя дно одного из самых глубоких озер России - Телецкого, обнаружили затонувший теплоход "Ирбис". Судно пролежало в ледяном озере больше четверти века и хорошо сохранилось, о чем свидетельствуют фотографии, сделанные учеными.

- Свое последнее пристанище теплоход "Ирбис" нашел в Камгинском заливе, - рассказали сотрудники Алтайского биосферного заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко. - Корабль находится на не очень крутом склоне, примерно 30-40 градусов, глубина на носу около 10 метров, у кормы примерно 17,5 метра.

Фото: Юлия Потапова
Благодаря "РГ" поселок в Горной Шории может стать центром природного парка

Благодаря хорошей видимости и использованию дополнительного освещения ученые сделали интересные фотографии 20-метрового катера, затонувшего еще в 1993 году. "Судно все еще держится в неплохом состоянии, кое-где сохранилась краска, радуют глаз целые иллюминаторы, хоть иногда и с трещинами", - описывают они состояние "Телецкого Титаника".

По словам Романа Воробьева и Татьяны Клименко, обследование судна не входит в их научные интересы - это было небольшое отступление от основной работы. Обследовав устье реки, впадающей в Камгинский залив, ученые обнаружили, что дно покрыто зарослями трав. "Ложе Камгинского залива занимают однородные, обширные по площади подводные илистые пустыни. Доминирующей растительностью здесь является Рдест пронзеннолистный Potamogeton perfoliatus. Дно покрыто бактериально-водорослевой пленкой с жемчужными пузырьками, и испещрено отверстиями из которых иногда выходит газ", - так описали они результаты основного исследования.

Справка "РГ"

Телецкое озеро - озеро на северо-востоке Горного Алтая, расположено в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай. Входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Занимает шестое место в России среди самых глубоких озер, его максимальная глубина 325 метров.

Теплоход "Ирбис" - одновинтовой буксирный теплоход, предназначенный для  буксировки малых судов, перевозки 10-15 тонн груза и до 12 пассажиров. Затонувший в Телецком озере теплоход был построен в 1969 году, затонул в Камгинском заливе в 1993 году.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме предлагают ввести "первосентябрьский капитал"
CNN: Трамп и Макрон договорились позвать Россию на встречу G7
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе