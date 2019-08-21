"Телецкий Титаник": Ученые показали фото затонувшего на Алтае корабля

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника, обследуя дно одного из самых глубоких озер России - Телецкого, обнаружили затонувший теплоход "Ирбис". Судно пролежало в ледяном озере больше четверти века и хорошо сохранилось, о чем свидетельствуют фотографии, сделанные учеными.

- Свое последнее пристанище теплоход "Ирбис" нашел в Камгинском заливе, - рассказали сотрудники Алтайского биосферного заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко. - Корабль находится на не очень крутом склоне, примерно 30-40 градусов, глубина на носу около 10 метров, у кормы примерно 17,5 метра.

Благодаря хорошей видимости и использованию дополнительного освещения ученые сделали интересные фотографии 20-метрового катера, затонувшего еще в 1993 году. "Судно все еще держится в неплохом состоянии, кое-где сохранилась краска, радуют глаз целые иллюминаторы, хоть иногда и с трещинами", - описывают они состояние "Телецкого Титаника".

По словам Романа Воробьева и Татьяны Клименко, обследование судна не входит в их научные интересы - это было небольшое отступление от основной работы. Обследовав устье реки, впадающей в Камгинский залив, ученые обнаружили, что дно покрыто зарослями трав. "Ложе Камгинского залива занимают однородные, обширные по площади подводные илистые пустыни. Доминирующей растительностью здесь является Рдест пронзеннолистный Potamogeton perfoliatus. Дно покрыто бактериально-водорослевой пленкой с жемчужными пузырьками, и испещрено отверстиями из которых иногда выходит газ", - так описали они результаты основного исследования.

Справка "РГ"

Телецкое озеро - озеро на северо-востоке Горного Алтая, расположено в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай. Входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Занимает шестое место в России среди самых глубоких озер, его максимальная глубина 325 метров.

Теплоход "Ирбис" - одновинтовой буксирный теплоход, предназначенный для буксировки малых судов, перевозки 10-15 тонн груза и до 12 пассажиров. Затонувший в Телецком озере теплоход был построен в 1969 году, затонул в Камгинском заливе в 1993 году.