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21.08.2019 09:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Три человека погибли при пожаре под Красноярском

Текст: Екатерина Дементьева

В ночь на среду в деревне Минино Емельяновкого района Красноярского края загорелось здание, которое считалось заброшенным. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на краевое управление МЧС, строение находилось на территории СНТ "Заимка".

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области
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Сигнал на пульт поступил в 02:41 по местному времени (22:41 Мск), возгорание ликвидировано в около пяти утра. Во время тушения пожарные нашли тела трех человек, добавляет агентство.

Причина пожара устанавливается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют личности погибших.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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