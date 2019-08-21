Три человека погибли при пожаре под Красноярском

В ночь на среду в деревне Минино Емельяновкого района Красноярского края загорелось здание, которое считалось заброшенным. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на краевое управление МЧС, строение находилось на территории СНТ "Заимка".

Сигнал на пульт поступил в 02:41 по местному времени (22:41 Мск), возгорание ликвидировано в около пяти утра. Во время тушения пожарные нашли тела трех человек, добавляет агентство.

Причина пожара устанавливается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют личности погибших.