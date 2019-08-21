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21.08.2019 10:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хакасии мужчина с арбалетом взял в заложники собственную мать

Текст: Дмитрий Лапин

В Саяногорске (Республика Хакасия) пьяный мужчина взял в заложники свою мать. Об этом сообщает официальная страница регионального управления ФСВНГ РФ.

В Москве пьяный мужчина угрожал топором сотрудникам банка

По данным ведомства, в дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии поступила просьба от местного участкового уполномоченного - полицейский просил содействия. В микрорайоне "Енисейский" пьяный местный житель взял в заложники собственную мать -  вооружившись охотничьим арбалетом, он заперся в квартире на первом этаже и угрожал расправиться с женщиной.

Группа задержания выехала на место. На штурм квартиры идти не пришлось - стражи порядка дождались, когда злоумышленник выйдет на балкон без оружия. Там его и скрутили. Заряженный арбалет нашли в комнате, а подозреваемого передали полицейским.  Ему могут инкриминировать преступление по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством") Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Преступления Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
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