Нынешней зимой в домах у жителей военного городка в микрорайоне Зеленый, станет теплее. Пожалуй, впервые за много летздесь проводят капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения, а заодно и котельной. Это стало возможно после того, как Минобороны РФ передало и сети, и теплоисточник на баланс Иркутска.

По словам мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, реконструкция сетей и котельной устранит все очаги аварий и обеспечит горячую воду и тепло в квартирах микрорайона Зеленый Фото: Пресс-служба администрации г. Иркутска

- В общей сложности, в сентябре 2017 года военные передали в муниципальную собственность почти 50 километров теплотрасс и сетей горячего водоснабжения, канализационно-насосную станцию в микрорайоне и около 10 километров напорной канализации - от КНС до городских очистных. А в июне 2018 - котельную, которая отапливает микрорайон, - поясняет заместитель комитета городского обустройства администрации Иркутска Дмитрий Анчутин. - В прошлом году мы с участием единой теплоснабжающей организации Иркутска детально обследовали полученное сетевое хозяйство, и, если честно, были обеспокоены его плачевным состоянием. Износ почти стопроцентный. Тепловая изоляция была нарушена почти повсеместно, трубы изъедены коррозией, масса протечек и повреждений. В первый год сделали, что могли, чтобы пройти зиму без авралов. А тем временем подготовили проект капитального ремонта, и с этого года начали комплексную работу по замене сетей.

За текущий межотопительный период подрядчикам предстоит заменить более 12 километров трубопровода. (Для сравнения: примерно столько же ежегодно перекладывают во всем остальном Иркутске.) В первую очередь заменят магистральные трубопроводы, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение микрорайона в целом. Также будут переложены наиболее критичные участки сетей, где постоянно происходили аварии.

- Для замены мы используем современные композитные трубы - сталь в пенополимерминеральной изоляции. У них продолжительный срок службы, минимальная потеря тепла, они стойкие к механическим повреждениям. Так что новые сети прослужат лет 25-30, - обещает представитель подрядчика.

К тому же на укладку таких труб нужно меньше времени, чем при традиционной технологии. Что немаловажно, ведь у ремонтников каждая минута на счету. Объем работы большой, а завершить ее надо до начала отопительного сезона. Чтобы успеть, ремонт ведется фактически круглосуточно. Кроме самих сетей бригады меняют и плиты перекрытия, опорные подушки, запорную арматуру, словом, все необходимое оборудование.

В следующем году ремонт сетей продолжится,но, скорее всего, уже не столь глобальный и в рамках их эксплуатации МУП "ТеплоЭнергоСервис Иркутска".

Всего на реконструкцию сетей в Зеленом направлено 106 миллионов рублей. Средства предоставил городской бюджет. Все обращения администрации Иркутска в Минобороны РФ с просьбой выделить финансирование - в конце концов, именно военное ведомство довело коммунальное хозяйство Зеленого до аварийного состояния, - увы, остались без ответа.

На капремонт котельной потратили еще 40 миллионов рублей. Половину средств выделил город, остальное поступило по областной программе "Развитие ЖКХ". Из семи котлов этим летом заменили четыре - ремонту они уже не подлежали, купили два новых бака-аккумулятора. Три котла капитально отремонтируют, так что зимой они должны работать без перебоев. К централизованной системе водоснабжения МУП "Водоканал" котельную переключили еще в прошлом году, так что наступающий отопительный сезон теплоисточник войдет полностью работоспособным. И жителям Зеленого больше не придется зимовать с холодными батареями.

На сегодняшний день решен вопрос по передаче в муниципальную собственность города Иркутска сетей холодного водоснабжения в микрорайоне Зеленый. По всей видимости, им также предстоит капитальный ремонт после передачи их в эксплуатирующую организацию МУП "Водоканал города Иркутска".

Прямая речь

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников:

"Самый сложный этап уже позади. Однако работы по-прежнему находятся на особом контроле администрации города. Подрядчику необходимо максимально внимательно и ответственно подойти к работе".

Кстати:

Ежегодно Иркутск выявляет и ставит на муниципальный баланс 9-10 километров бесхозяйных инженерных сетей.