В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми

В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша. Никто не пострадал.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, информация о происшествии поступила в ведомство в 8.20 утра. В доме, где ведется капитальный ремонт, обрушились потолочные перекрытия, часть кровли упала в квартиру.

При этом в соседней комнате спали мать с ребенком. Они не пострадали, но их пришлось эвакуировать из заблокированной строительным мусором комнаты силами муниципальной аварийно-спасательной службы. На место происшествия выезжала полиция.

Другие жильцы дома не эвакуированы. По информации ГУ МЧС, в ближайшее время состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации Центрального округа, где будет обсуждаться возможность расселения дома.

По информации управляющей компании, здание 1959 года постройки включено в план капитального ремонта. По предварительным данным, во время ремонта строители устроили склад материалов на крыше, перекрытия на которой, по всей видимости, не выдержали груз.