В Омске зафиксирован резкий рост мошенничеств, связанных с гаджетами и банковскими картами. В первом полугодии зафиксировано 999 таких преступлений, что на 263 больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

- Самыми распространенными способами обмана граждан являются СМС-сообщения. В одних пишут о несанкционированном списании денег со счета, в других - о блокировке банковской карты. Жертва звонит по указанному номеру, думая, что это банк, и мошенники получают доступ к ее деньгам, - пояснил исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности Омска Евгений Скрипкарев. - Часто мошенники звонят или пишут от имени от мнимых родственников с просьбой пополнить счет или перечислить деньги за заказанный товар в сети интернет. Еще один вариант обмана - взлом личной интернет-страницы гражданина в соцсети. И просьбы о переводе денежных средств от его имени.

Жулики также следят за объявлениями о продаже квартир, машин, иных товаров. И, выступая в роли покупателей или продавцов, выманивают номера банковских карт и кодов доступа к счетам.

Правила безопасности

* Никогда не сообщать посторонним свои данные, реквизиты, коды и пароли, открывающие доступ к банковской карте.

* Не откровенничать, если вам звонит "сотрудник банка".

* Никогда не переводить деньги "работникам правоохранительных органов", которые обещают разрешить проблемную ситуацию, якобы возникшую с вашим родственником или другом.

* Прежде чем оформлять покупку-продажу через интернет, убедиться в благонадежности продавца.