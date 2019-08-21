Новости

Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8 06:27
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США 06:16
В Приамурье ребенок отравился газом 06:02
На Камчатке расчеты "Панцирь-1С" отразили "удар" с воздуха 05:59
Торговая сеть Walmart подала в суд на Tesla 05:48
Глава КНДР Ким Чен Ын поблагодарил губернатора Приморья Олега Кожемяко 05:43
Австралия присоединится к миссии США в Персидском заливе 05:29
Видео: В Приморье лесной кот обманом проник в вольер к леопарду 05:23
Китай успешно вывел на орбиту телекоммуникационный спутник ChineSat-18 05:14
Более 188 тысяч заражений лихорадкой Денге произошло на Филиппинах 05:11
Жертвами проливных дождей на юго-западе Китая стали четыре человека 04:49
В Хабаровске из пожара в жилом доме спаслись 68 человек 04:48
Экс-директора якутского аэропорта обвинили в новом преступлении 04:13
Украинцы возмутились огромным кортежем Зеленского 04:12
Запуск к МКС нового корабля Starliner перенесли 04:00
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за отказа продать Гренландию 03:55
Джонсон: Великобритания потеряла статус "страны без кори" 03:32
Корреспондент Playboy подал в суд на Трампа 03:22
Самолет Lufthansa вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла 03:07
В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой 02:44
Вспышка кори зафиксирована в Бразилии 02:40
Трамп: США изучают вопрос о сокращении международной помощи 02:13
Вооруженный мужчина замечен на территории университета в Луизиане 02:10
Хуситы сообщили о сбитом в Йемене американском беспилотнике 02:08
Конгресс США примет решение о поставке Тайваню 66 истребителей F-16 01:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 06:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не верьте СМС "из банка"

Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Неделя - Сибирь № 185(7943)
В Омске зафиксирован резкий рост мошенничеств, связанных с гаджетами и банковскими картами. В первом полугодии зафиксировано 999 таких преступлений, что на 263 больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Фото: iStock
Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка

- Самыми распространенными способами обмана граждан являются СМС-сообщения. В одних пишут о несанкционированном списании денег со счета, в других - о блокировке банковской карты. Жертва звонит по указанному номеру, думая, что это банк, и мошенники получают доступ к ее деньгам, - пояснил исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности Омска Евгений Скрипкарев. - Часто мошенники звонят или пишут от имени от мнимых родственников с просьбой пополнить счет или перечислить деньги за заказанный товар в сети интернет. Еще один вариант обмана - взлом личной интернет-страницы гражданина в соцсети. И просьбы о переводе денежных средств от его имени.

Жулики также следят за объявлениями о продаже квартир, машин, иных товаров. И, выступая в роли покупателей или продавцов, выманивают номера банковских карт и кодов доступа к счетам.

Правила безопасности

* Никогда не сообщать посторонним свои данные, реквизиты, коды и пароли, открывающие доступ к банковской карте.

* Не откровенничать, если вам звонит "сотрудник банка".

* Никогда не переводить деньги "работникам правоохранительных органов", которые обещают разрешить проблемную ситуацию, якобы возникшую с вашим родственником или другом.

* Прежде чем оформлять покупку-продажу через интернет, убедиться в благонадежности продавца.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Трамп выступил за возвращение России в G8
Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ