В Омской области занялись развитием автомобильного туризма

Путешествие с семьей или друзьями на машине по родному краю - известный и доступный вид туризма. Омская область стала одним из инициаторов проекта "Сибирский тракт", который одобрен на всероссийском уровне и получит статус приоритетного наряду с "Золотым" и "Серебряным" кольцами.

Потенциал для освоения новых возможностей старинного Сибирского тракта, на пути которого расположены десятки отмеченных ЮНЕСКО объектов, в Омской области, конечно же, есть. Самая длинная дорога в мире дала импульс появлению многих городов и поселков. По этому пути прибывали в регион переселенцы. Сюда в кандалах шли опальные декабристы. Здесь немало природных заповедников и реликтовых озер. В общем, посмотреть есть на что. И есть кому.

- По статистике, только через Тюкалинский район ежесуточно проезжает пятнадцать тысяч автомобилей, что превышает число жителей райцентра, - отмечает глава района Иван Куцевич. - И мы намерены создать условия для того, чтобы у них появился повод остановиться в наших краях, отдохнуть, перекусить, переночевать, посетить музеи, узнать что-то новое и затем продолжить путь. Хотим для начала привлечь внимание минимум десяти процентов проезжающих. Стараемся создать соответствующий сервис. Если четыре года назад в Тюкалинске было всего две гостиницы, то сегодня их уже восемь.

Именно тюкалинцы стали инициаторами развития в Омской области автомобильного туризма. И первыми провели межрегиональный форум "Сибирский тракт: реалии, потенциал, бизнес-интересы". В этом году мероприятие состоялось уже в третий раз, собрав многочисленных гостей не только из Омской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской областей, но и представителей Национальной ассоциации автомототуризма, депутатов Госдумы, знаменитых путешественников.

Специалисты сошлись во мнении, что проблем в этой сфере немало, но они решаемы: дорогу, как известно, осилит идущий.

- У нас очень выгодное географическое положение, и это нельзя не использовать, - считает зампред омского правительства Татьяна Дернова. - Развивать туристические возможности вполне реально, если консолидировать усилия. А форум как раз и создает для этого условия, поскольку собирает представителей власти и законодателей, бизнесменов и автотуристов. Вместе мы сможем сделать путешествия на автомобиле более интересными и запоминающимся. Это хороший повод для мотивации туристов знакомиться не только с достопримечательностями Омской области, но и других регионов. Чем больше мы знаем собственную страну, тем больше ее любим.

Предприниматели считают, что дело пойдет быстрее, если появятся налоговые преференции для тех, кто осваивает эту сферу.

- Мы строим гостиничный комплекс в районе знаменитого озера Чаны. Уже запустили заправки, скоро откроем магазин, кафе, санблоки. Бюджет стройки превышает 350 миллионов рублей, и окупится она в лучшем случае через десять лет. При этом не предусмотрено ни льгот, ни налоговых каникул, и приходится рассчитывать только на себя. Мало кто способен работать в таких условиях. Здесь есть, о чем подумать законодателям, - считает калачинский предприниматель Владимир Куратов.

Тем не менее он уверен, что заниматься автотуризмом выгодно, причем этот бизнес выполняет и социальную функцию. Например, в гостинично-сервисном калачинском комплексе "Омич", ежедневно пропускающем три сотни грузовиков и легковых автомобилей, трудоустроено более двухсот человек. Здесь останавливаются путешественники не только из других регионов, но и из Китая и Европы. Причем семьдесят процентов туристов - это семьи с детьми.

По мнению омских байкеров, автотуристам необходимы путеводители.

- В Европе в этом смысле все продумано, не заблудишься. А у нас дорожные указатели встречаются крайне редко. Важно, чтобы они сообщали путникам, что их ждет за поворотом: кафе, гостиница, старинная церковь, заповедник, колесо обозрения, - считает мотоциклист Сергей Андреев, уже не единожды объехавший земной шар.

Директор ассоциации "Сибирский тракт" Леонид Рыженко предложил разработать систему бонусов для автопутешественников. Чтобы, получив бонусы в начале пути, турист мог ими воспользоваться в любом пункте трассы. Это предполагает консолидацию усилий регионов, расположенных вдоль тракта, создание единой карты, электронного путеводителя, перечня интересных событий, брендовую сибирскую стратегию.

Глава комитета Московской ТПП по вопросам развития транспортных систем Сергей Лобарев считает, что законодатели тоже активно поработают в этом направлении - развитие автотуризма в проекте "Сибирский тракт" станет приоритетным, и государство его поддержит. Осенью эту тему рассмотрят в Совете Федерации.

Фото: Сергей Мельников

Между тем

Тысячи омичей слушали музыку под открытым небом. Омский симфонический оркеструстроил десятичасовой концерт, который посетили почти семь тысяч горожан. Главный дирижер симфонического оркестра Дмитрий Васильев удивил всех, сыграв на балалайке, бубне и даже ложках. Потом звучали мелодии из кинофильмов, вальсы, марши, джаз, симфоническая классика. Завершился симфопарк коллективным исполнением "Оды к радости" Людвига ван Бетховена.