Иркутская область приняла сводный план мероприятий по восстановлению объектов инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры во всех районах, которые пострадали в результате июньских и июльских паводков. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

Пятнадцать школ, пострадавших во время паводков, будут готовы к началу учебного года Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области

В план вошли результаты обследования более 150 объектов - дорог, инженерных коммуникаций, водозаборов, котельных, школ, детских садов, ФАПов.

- По каждому обозначено решение - восстанавливать или нет, какое ведомство ответственно, какие средства планируется использовать и в каком объеме, - пояснил Сергей Левченко.

Так, из 32 образовательных учреждений, пострадавших от стихии, 15 школ и восемь детских садов будут капитально отремонтированы и откроются уже к 1 сентября. В трех из них ремонт уже завершился - в детских садах поселков Старотреминский и Шиткинский Тайшетского района и в детском саду № 11 Нижнеудинска. Работы еще в двух детских садах Нижнеудинска - № 12 и "Теремок" - завершатся по плану в октябре. Детсад № 3 решено полностью реконструировать, его сдадут в 2020 году.

А шесть учреждений определены комиссией под снос. Вместо них будут построены новые. Это школа № 20 в Тулуне - она попадает в зону возможного затопления, поэтому комиссия признала нецелесообразным ее восстанавливать и решила старое здание снести, а новое построить в микрорайоне, куда переселят пострадавших от наводнения. Также заново отстроят школы в поселке Евдокимовский и селе Уйгат. Оба населенных пункта сильно пострадали от паводков. Новые здания получат детские сады в поселках Евдокимовский и Октябрьский и тулунский "Родничок".

Детей уже распределили по другим садам и школам, ближайшим к месту проживания ребятишек. При этом, как подчеркнул губернатор, министерство образования старается переводить школьников целыми классами - так ученикам проще будет адаптироваться к новым условиям.

Реконструкция предстоит и дорожной сети. Так, принято решение поднять участок федеральной трассы Р-253 "Сибирь", которая проходит через Тулун, чтобы в случае повторения паводков сообщение по ней не прерывалось. Проектированием работ займется ФКУ "Упрдор "Прибайкалье". Само строительство планируется начать в следующем году. Предварительно стоимость работ оценивается в 800 миллионов рублей.

Отметим, что Тулун нуждается в строительстве федеральной трассы в обход города - сейчас весь автомобильный поток между востоком и западом страны проходит через центральные улицы. Ведутся переговоры о переносе сроков строительства обхода с 2030 года на 2024-2025 годы. Необходимо подготовить проект и утвердить финансирование - речь идет о примерно 17 миллиардах рублей.

Тем временем

В регионе завершается обследование и составление актов на жилье, пострадавшее от паводка. Напомним, по данным регионального правительства, в зону подтопления попали свыше 10 тысяч жилых строений и 17 тысяч других помещений (хозпостроек, объектов бизнеса и т. п.). Как пояснил Сергей Левченко, сейчас комиссии работают на тех объектах, которые приходилось узаконивать по суду уже после наводнения, поскольку ранее их хозяева официально не регистрировали дома.

По уточненным данным, полностью снесено потоком воды 1311 домов, признаны не подлежащими восстановлению - 4191 дом, в 3846 домах комиссия назначила капитальный ремонт.

Свыше 500 семей уже получили жилищные сертификаты, еще 2,5 тысячи заявлений рассматривается, решение по большей части из них, как ожидается, примут уже на этой неделе. Первые семьи уже приобрели новые дома в Иркутске и Тулуне, еще 60 сделали выбор и оформляют документы.

Чтобы помочь с выбором и покупкой жилья, минсоцзащиты региона закрепило за семьями социальных работников. На каждые 10 человек - свой специалист, чтобы проконсультировать, что-то уточнить, да и просто поддержать морально, ведь покупка квартиры в принципе непростое дело, а в состоянии стресса после всего пережитого - тем более.

Материал подготовлен ООО "АиФ в Восточной Сибири"