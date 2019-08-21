В Сибири произошло несколько землетрясений

В Сибири зафиксирована серия землетрясений: в Новосибирской области, Республике Тыва и Алтайском крае.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, самым крупным из них оказалось землетрясение в Туве - магнитуда явления составила 3,9.

"Время в очаге (UTC) 2019.08.20 13:49:5.51, широта 51.53, долгота 98,22, магнитуда 3,9, интенсивность в эпицентре 4,7 баллов", - цитирует ТАСС оперативное сообщение филиала Единой геофизической службы РАН.

Еще два землетрясения произошли в Западной Сибири: с магнитудой 3,1 недалеко от города Искитим Новосибирской области и с магнитудой 2,4 - примерно в ста километрах от Барнаула, под городом Заринск.