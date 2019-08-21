В СПЧ заявили об искажении данных по лесным пожарам в Иркутской области

В Приангарье массово искажают и скрывают сведения о лесных пожарах, что может привести к катастрофическим последствиям. Об этом, по данным "Интерфакса", заявили в Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ).

По итогам выездного заседания СПЧ в Иркутске, члены Совета пришли к выводу, что недостаточное финансирование тушения пожаров усугубляется "неадекватными решениями и действиями областного уровня", в том числе практикой "массового искажения и сокрытия сведений о лесных пожарах, ведущая к несвоевременному и недостаточному принятию мер по их тушению на ранних стадиях, и в конечном итоге - к развитию крупномасштабных лесопожарных катастроф".

Также в совете отметили недоработки в восстановлении лесов и отсутствие ухода за молодняком, а также злоупотребление санитарными рубками, сообщает агентство.

Отметим, на сегодняшнем брифинге губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что сталкивался с сообщениями об искажении данных по лесным пожарам исключительно в СМИ.

- Официальной информации, которая бы подтверждала такие заявления, нам не поступало ни от одного уполномоченного органа, - подчеркнул губернатор.

По данным министерства лесного хозяйства Иркутской области, на утро 20 августа на территории региона действовали пять пожаров общей площадью 101,5 тысячи гектаров. Площадь активного горения составляла 300 гектаров. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, за сутки количество действующих очагов удалось сократить до трех (площадь 37,4 тысячи гектаров). Все они находятся Катаганском районе. Площадь активного горения сократилась до 110 га. По информации областного МЧС, в зоне задымления находится населенный пункт Инаригда Ербогаченского муниципального образования. Для ликвидации возгораний привлечена группировка из 264 человек и 38 единиц спецтехники. Мониторинг леспожарной обстановки осуществляется с воздуха силами авиации.