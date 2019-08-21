В ЛДС прошла автограф-сессия прославленного хоккеиста. Здесь выставлен главный трофей Национальной хоккейной лиги - Кубок Стэнли, который в июне этого года впервые завоевала команда из американского Сент-Луиса. Не последнюю роль в этом сыграл воспитанник новосибирского хоккея и один из лучших нападающих стадии плей-офф Владимир Тарасенко.
Вместе с кубком и главной звездой новосибирского хоккея мог сфотографироваться любой болельщик. Желающих было много - выстроилась длинная очередь.
Любопытно, что ровно год назад Кубок Стэнли уже побывал в Новосибирске. Правда, по ошибке - его отправили из Москвы в Новосибирск вместо Новокузнецка - родину Дмитрия Орлова из "Вашингтон Кэпиталз".
Досье "РГ"
Владимир Тарасенко, сын известного хоккеиста и тренера Андрея Тарасенко, родился в 1991 году. Заниматься хоккеем начал в Новосибирске. Сейчас играет нападающим в клубе НХЛ "Сент-Луис Блюз", который стал обладателем "Кубка Стэнли - 2019".