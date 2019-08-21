Огромное граффити появилось на стене ледового дворца спорта (ЛДС) "Сибирь" в Новосибирске. Рисунок, на котором воспитанник новосибирского клуба и обладатель "Кубка Стэнли - 2019" Владимир Тарасенко изображен в форме родной команды, выполнили представители фанатского движения "Дружина".

Фото с Кубком Стэнли и его обладателем - лучший подарок любому хоккейному болельщику. Фото: Татьяна Кравченко

В ЛДС прошла автограф-сессия прославленного хоккеиста. Здесь выставлен главный трофей Национальной хоккейной лиги - Кубок Стэнли, который в июне этого года впервые завоевала команда из американского Сент-Луиса. Не последнюю роль в этом сыграл воспитанник новосибирского хоккея и один из лучших нападающих стадии плей-офф Владимир Тарасенко.

Вместе с кубком и главной звездой новосибирского хоккея мог сфотографироваться любой болельщик. Желающих было много - выстроилась длинная очередь.

Любопытно, что ровно год назад Кубок Стэнли уже побывал в Новосибирске. Правда, по ошибке - его отправили из Москвы в Новосибирск вместо Новокузнецка - родину Дмитрия Орлова из "Вашингтон Кэпиталз".

Досье "РГ"

Владимир Тарасенко, сын известного хоккеиста и тренера Андрея Тарасенко, родился в 1991 году. Заниматься хоккеем начал в Новосибирске. Сейчас играет нападающим в клубе НХЛ "Сент-Луис Блюз", который стал обладателем "Кубка Стэнли - 2019".