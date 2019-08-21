Новости

В Москве закроют Лефортовский тоннель 15:55
На Дону 11-летнему мальчику ампутировали руку после перелома 15:51
Вышли сразу два трейлера нового фильма со Скарлетт Йоханссон 15:41
В горах КЧР военные кавалеристы совершили рекордный переход 15:40
Новый океанариум построят в Москве 15:34
Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам, оскорбляющим гимн РФ 15:17
Занятия проекта "Здоровая Москва" посетили более 150 тысяч раз 15:07
В Керчи возобновят реставрацию Митридатских лестниц 15:07
Новосибирские врачи удалили из желудка девушки огромный волосяной шар 15:00
Ученые доказали, что Месси лучше Роналду 14:56
В Самаре у дома должника установили говорящую "пирамиду позора" 14:56
Московский зоопарк в "Ночь кино" покажет фильм о пандах 14:52
Юрий Лоза поделился оригинальным секретом счастливого брака 14:51
В Йемене сбили американский военный беспилотник MQ-9 14:48
Мосгорсуд отменил приговор ранее осужденному к лишению свободы экс-судье 14:46
Берлин отказал США в защите танкеров в Ормузском проливе 14:41
В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки 14:36
Сочи атаковали гусеницы американской белой бабочки 14:33
В Волгограде завели дело на бандитов, напавших на полицейских 14:30
Смольный запретил новое строительство в городских парках 14:29
Дети депутата, подозреваемого в убийстве жены, останутся с бабушкой 14:05
В Суворовском музее Петербурга проведут исторический квест 14:05
Лукашенко поручил оказать содействие частному бизнесу 14:00
Завершается реставрация флигелей усадьбы на Большой Ордынке 13:58
В Благовещенске дети пострадали при обрушения штукатурки в детсаду 13:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 14:21
Проект: В регионах

Попали в топ лучших

Справятся ли профсоюзные санатории КМВ с наплывом отдыхающих
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 185(7943)
Ассоциация оздоровительного туризма России опубликовала рейтинг топ-100 российских здравниц за 2018 год. Среди них немало профсоюзных санаториев Кавминвод. Генеральный директор ООО "Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск" Николай Мурашко рассказал, насколько доступны ставропольские здравницы для россиян и в каком направлении развивается отрасль в регионе.
Ежегодно санатории ФНПР в Кавминводах принимают более 160 тысяч человек. Фото: Олег Сергеев Ежегодно санатории ФНПР в Кавминводах принимают более 160 тысяч человек. Фото: Олег Сергеев
Ежегодно санатории ФНПР в Кавминводах принимают более 160 тысяч человек. Фото: Олег Сергеев

Николай Анатольевич, как вы относитесь к опубликованному рейтингу?

Николай Мурашко: Мы считаем его некой независимой оценкой нашей работы. В государственном реестре курортного фонда более 1,7 тысячи здравниц. В топ-100 вошло 16 учреждений края, из них шесть - профсоюзные.

Это не только повод для гордости, но и определенные обязательства. К вам ведь едут люди со всей страны?

Николай Мурашко: Да, к тому же курортная отрасль помогает сохранить здоровье нации, а это уже вопрос государственной безопасности. Должно быть, вы слышали о разработке краевой программы стимулирования ускоренной реконструкции и модернизации профсоюзных санаториев стоимостью 12,3 миллиарда рублей. Напомню, первого марта 2018 года глава государства в Послании Федеральному Собранию (и в последующем указе от седьмого мая того же года) поставил задачу увеличить продолжительность здоровой, активной, полноценной жизни россиян до 80 и более лет. Максимально эффективным инструментом в ее решении является санаторно-курортный комплекс.

То есть речь о профсоюзных здравницах?

Николай Мурашко: Да, в том числе. Уже около сотни лет профсоюзные здравницы в лидерах массового оздоровления. Ежегодно в Кавминводах мы принимаем более 160 тысяч человек, в том числе около 12 тысяч детей и почти 37 тысяч льготников. Средняя цена путевки в системе санаториев ФНПР в прошлом году составила 2 110 рублей - это на 25 процентов меньше, чем в среднем по краю. Если же говорить о коммерческих путевках с проживанием, диетическим четырехразовым питанием и полноценным лечением, то и тут цена суток весьма демократична - 2 626 рублей с человека.

А модернизация не повлияет на стоимость услуг?

Николай Мурашко: Нет. Те механизмы, которые помогут существенно обновить наши здравницы, давно опробованы в других отраслях, в частности в аграрном секторе. Речь идет о субсидировании процентной ставки по кредитам, привлеченным на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт санаториев, о возмещении части затрат, связанных с капитальным ремонтом, строительством и реконструкцией, и так далее.

А как дела обстоят с доступностью путевок? Специалисты говорят о ежегодном увеличении потока отдыхающих.

Николай Мурашко: Да, рост за прошлый год составил девять процентов. Безусловно, есть тенденция к сокращению сроков пребывания на курорте. Тем не менее общая загрузка санаториев увеличилась. Неожиданно, но показателем того, насколько эффективно работают санатории, стал курортный сбор: его платят с первого мая 2018 года. В мае - декабре загрузка санаториев профсоюзного комплекса, согласно этому показателю, оказалась самой высокой - 67 процентов. Ведомственные учреждения показали 50 процентов, санатории иностранных государств - 61, другие частные - 47, гостиницы - всего 21.

Курортное оздоровление востребовано у россиян. Но стоит сказать, что наши здравницы, сохранив лучшие традиции советского периода, взяли на вооружение передовые технологии, серьезно улучшили качество сервиса и шагнули далеко вперед.

Справка "РГ"

Санатории профсоюзов в комплексе имеют 103 лицензированных вида медицинской деятельности. Их перечень сопоставим с перечнем аналогичных услуг амбулаторно-поликлинического звена. Многие из них, к примеру железноводские здравницы "30 лет Победы" и "Дубрава", пятигорские санатории "Родник" и имени М. Ю. Лермонтова, внедрили уникальные лечебные программы. В Кисловодской бальнеогрязелечебнице функционирует единственный в Ставропольском крае пульмонологический центр. Уникален Центр восстановительной медицины - санаторий "Лесная поляна", где накоплен многолетний опыт в области восстановительного и реабилитационного лечения (в том числе долечивания после стационаров кардиологических и спинальных больных).

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Ставропольский край СКФО Чеченская Республика СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд отказался выпустить украинских моряков из СИЗО "Лефортово"
Лавров: Москва будет противодействовать давлению на Венесуэлу
Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам, оскорбляющим гимн РФ
В Госдуме предлагают ввести "первосентябрьский капитал"
Косачев предложил подумать о расширении G8 с участием Индии и Китая