Ассоциация оздоровительного туризма России опубликовала рейтинг топ-100 российских здравниц за 2018 год. Среди них немало профсоюзных санаториев Кавминвод. Генеральный директор ООО "Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск" Николай Мурашко рассказал, насколько доступны ставропольские здравницы для россиян и в каком направлении развивается отрасль в регионе.

Николай Анатольевич, как вы относитесь к опубликованному рейтингу?

Николай Мурашко: Мы считаем его некой независимой оценкой нашей работы. В государственном реестре курортного фонда более 1,7 тысячи здравниц. В топ-100 вошло 16 учреждений края, из них шесть - профсоюзные.

Это не только повод для гордости, но и определенные обязательства. К вам ведь едут люди со всей страны?

Николай Мурашко: Да, к тому же курортная отрасль помогает сохранить здоровье нации, а это уже вопрос государственной безопасности. Должно быть, вы слышали о разработке краевой программы стимулирования ускоренной реконструкции и модернизации профсоюзных санаториев стоимостью 12,3 миллиарда рублей. Напомню, первого марта 2018 года глава государства в Послании Федеральному Собранию (и в последующем указе от седьмого мая того же года) поставил задачу увеличить продолжительность здоровой, активной, полноценной жизни россиян до 80 и более лет. Максимально эффективным инструментом в ее решении является санаторно-курортный комплекс.

То есть речь о профсоюзных здравницах?

Николай Мурашко: Да, в том числе. Уже около сотни лет профсоюзные здравницы в лидерах массового оздоровления. Ежегодно в Кавминводах мы принимаем более 160 тысяч человек, в том числе около 12 тысяч детей и почти 37 тысяч льготников. Средняя цена путевки в системе санаториев ФНПР в прошлом году составила 2 110 рублей - это на 25 процентов меньше, чем в среднем по краю. Если же говорить о коммерческих путевках с проживанием, диетическим четырехразовым питанием и полноценным лечением, то и тут цена суток весьма демократична - 2 626 рублей с человека.

А модернизация не повлияет на стоимость услуг?

Николай Мурашко: Нет. Те механизмы, которые помогут существенно обновить наши здравницы, давно опробованы в других отраслях, в частности в аграрном секторе. Речь идет о субсидировании процентной ставки по кредитам, привлеченным на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт санаториев, о возмещении части затрат, связанных с капитальным ремонтом, строительством и реконструкцией, и так далее.

А как дела обстоят с доступностью путевок? Специалисты говорят о ежегодном увеличении потока отдыхающих.

Николай Мурашко: Да, рост за прошлый год составил девять процентов. Безусловно, есть тенденция к сокращению сроков пребывания на курорте. Тем не менее общая загрузка санаториев увеличилась. Неожиданно, но показателем того, насколько эффективно работают санатории, стал курортный сбор: его платят с первого мая 2018 года. В мае - декабре загрузка санаториев профсоюзного комплекса, согласно этому показателю, оказалась самой высокой - 67 процентов. Ведомственные учреждения показали 50 процентов, санатории иностранных государств - 61, другие частные - 47, гостиницы - всего 21.

Курортное оздоровление востребовано у россиян. Но стоит сказать, что наши здравницы, сохранив лучшие традиции советского периода, взяли на вооружение передовые технологии, серьезно улучшили качество сервиса и шагнули далеко вперед.

Справка "РГ"



Санатории профсоюзов в комплексе имеют 103 лицензированных вида медицинской деятельности. Их перечень сопоставим с перечнем аналогичных услуг амбулаторно-поликлинического звена. Многие из них, к примеру железноводские здравницы "30 лет Победы" и "Дубрава", пятигорские санатории "Родник" и имени М. Ю. Лермонтова, внедрили уникальные лечебные программы. В Кисловодской бальнеогрязелечебнице функционирует единственный в Ставропольском крае пульмонологический центр. Уникален Центр восстановительной медицины - санаторий "Лесная поляна", где накоплен многолетний опыт в области восстановительного и реабилитационного лечения (в том числе долечивания после стационаров кардиологических и спинальных больных).