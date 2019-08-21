Главное украшение Ессентуков - Курортный парк. В скором времени он предстанет перед жителями и гостями в обновленном виде. Его благоустраивают уже второй год.

Обновленную аллею Ессентуки получат к концу августа как подарок на День города. Фото: Олег Сергеев

Территорию от Нового сквера до Николаевских ванн ("генеральской аллеи) скоро будет не узнать, обещают в администрации города. В этом году на парк потрачено почти 74 миллиона рублей, поступивших от отдыхающих, которые платили курортный сбор.

В течение месяца здесь уложат 12 тысяч квадратных метров плитки и более двух гектаров зеленых газонов, высадят клумбы на площади 558 квадратных метров. Заменят старые светильники, поставят новые лавочки и урны. Ранее в парке реконструировали фонтан со скульптурой "Мальчик". Он здесь появился более 100 лет назад.

Обновленную аллею Ессентуки получат к концу августа как подарок на День города. В дальнейшем хотят сделать еще больше. Так, ждет реконструкцию главная площадь города-курорта - Театральная. Работы планируют провести до конца 2020 года. Проект включат в программу формирования комфортной городской среды.

- Мы хотим занять все ниши сразу - быть и семейным курортом, и местом отдыха для молодежи и людей пожилого возраста, и центром событийного туризма. Движемся в правильном направлении. К примеру, уже сейчас в Ессентуках работают санатории для семейного отдыха, есть отели, ориентированные на молодых клиентов. В год у нас проходит около 30 крупных событийных мероприятий, - рассказал глава города Ессентуки Александр Некристов.

Кстати



В последнюю неделю августа Ессентукам исполняется 194 года. Кроме обновленного парка жителей и гостей ждет насыщенная праздничная программа продолжительностью в неделю. А главные торжества пройдут в субботу, 31 августа. На этот день запланировано провести ярмарку искусств "Город золотых сердец", флешмобы и исторические экскурсы.



Главный праздничный концерт "С днем рождения, Ессентуки!" начнется на Театральной площади в 19 часов. Сценарий шоу пока держится в секрете, но известно, что одним из хедлайнеров вечера станет известная европейская группа FlyProject.