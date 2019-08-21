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21.08.2019 15:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В горах КЧР военные кавалеристы совершили рекордный переход

Текст: Николай Грищенко

На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии вьючно-транспортный взвод 49-й армии впервые доставил на горную вершину более четырех тонн боеприпасов и продовольствия. Кони монгольской и карачаевской породы всего за маршевый день прошли по горно-лесистой местности 20 километров.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Рекорд по суточному переходу был установлен в рамках тактических учений. Всего в маневрах участвовали около 300 солдат и офицеров, а также свыше 80 единиц техники.

Кроме стрелкового оружия военнослужащие были вооружены зенитными установками ЗУ-23 и минометами 2С12 "Сани". Кроме конницы в учениях были задействованы тягачи и бронеавтомобили "Мустанг", а также апробированы новейшие радиостанции "Азарт".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ЮВО, по плану учений горным стрелкам предстояло заблокировать продвижение сил условного противника на горном перевале.

"Тыловое обеспечение группировки войск было возложено на вьючно-транспортный взвод. Свыше 30 лошадей карачаевской и монгольской породы за сутки доставили более четырех тонн груза, преодолев маршрут более 20 километров", - уточнили в военном ведомстве.

Отметим, что в ходе горного перехода лошади, несущие около 150 килограммов груза, показали рекордный результат. К примеру, в феврале 1936 года участники конного пробега вокруг Кавказского горного хребта под командованием капитана 10-й Терско-Ставропольской кавдивизии Александра Чудесова смогли за 17 часов пройти 16 километров.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия
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