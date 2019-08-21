В Карачаево-Черкесии появилось необычное подсобное хозяйство, которое станет обеспечивать пенсионеров и детей-инвалидов экологически чистыми продуктами. При этом ветераны Великой Отечественной войны и нуждающиеся в материальной поддержке малоимущие будут получать их бесплатно.

- Идея помочь нашим старикам продуктами долгое время витала в воздухе, но, к сожалению, из-за ограниченных финансовых возможностей мы не могли ее реализовать. Тогда решили организовать пасеку и снабжать нашим целебным горным медом всех нуждающихся и особенно пожилых людей, - рассказывает директор регионального Центра социального обслуживания населения Нурби Чуков.

В рамках федеральной целевой программы "Старшее поколение" были закуплены 30 пчелосемей. Первые улья новой пасеки разместились в окрестностях аула Красный Восток в Малокарачаевском районе.

Место выбрано не случайно: цветы и травы альпийских лугов привлекают на секомых в здешние края. Кстати, популярный комплекс из пяти водопадов носит название Медовые водопады. Эти водопады называются "медовыми", потому что сто лет назад в расщелинах скал жили дикие пчелы. Летом соты под натиском воды размывались, и по скалам стекали струи меда, и вода становилась сладкой.

По мнению специалистов, горный мед оказывает положительное влияние на весь организм, и в том числе нервную систему. Его рекомендуется употреблять для лечения бессонницы и головной боли, а также при одышке и головокружении. До конца сезона пчеловоды в Карачаево-Черкесии планируют получить с одной пчелосемьи минимум до 15 килограммов меда. Часть продукции будет роздана нуждающимся, а другая поступит в реализацию. Доходы планируется направить на расширение социального нужного производства.

- До конца года планируем довести число пчелосемей до 50, а на следующий год до 75-100. Новую пасеку откроем в Зеленчукском районе, который славится заповедными местами и альпийскими лугами. В итоге планируем довести пчелосемей до 500, - рассказывает Нурби Чуков.

Впрочем, только пчеловодством для поддержки ветеранов и нуждающихся в Карачаево-Черкесии ограничиваться не собираются, и планируют создать хозяйство, в котором будут выращивать лук, чеснок, перец и пряные травы.