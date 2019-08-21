Археологи нашли в Пскове холодильник XVII века

Псковские археологи сделали интересное открытие, исследуя Поганкины палаты. Внутри двора обнаружили квадратный приямок, который когда-то соединялся со зданием оконным проемом. С учетом того, что конструкция примыкала к кухне, специалисты предположили, что в холодное время года там хранили продукты. То есть фактически речь идет о холодильнике образца XVII века.

Как сообщает Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, находка будет в обязательном порядке музеефицирована. Она дополнит будущую экспозицию "поварня", которая поможет узнать больше о быте псковичей в XVII веке.

Археологические раскопки проводятся в рамках проекта "Музейный квартал" и в рамках совместного проекта правительства РФ и Всемирного банка "Сохранение и использование культурного наследия в России". Цель мероприятий - создание единой зоны музейно-туристического обслуживания.

Справка "РГ"

Поганкины палаты были построены в XVII веке по заказу купца Гостиной сотни Сергея Ивановича Поганкина. Это самая большая гражданская постройка на территории древнего Пскова. В палатах проживал сам хозяин и его сын со своей семьей. Существует легенда, что купец замуровал в стене дома жену. Сейчас объект входит состав Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, палаты закрыты на реставрацию.