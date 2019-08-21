Арктический "Тор" заступил на боевое дежурство в Заполярье

В Печенгском районе Мурманской области на опытное боевое дежурство заступил дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ". Подразделение развернули на одном из полигонов сухопутных и береговых войск Северного флота.

Как добавил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, военнослужащие уже отрабатывают действия по обеспечению контроля воздушного пространства и объектов противовоздушной обороны. Арктические зенитные ракетные комплексы поступили в Заполярье в прошлом году. Военнослужащие уже прошли полный курс обучения, выполнили стрельбы на военном полигоне в Астраханской области. А в июле нынешнего года опробовали "Тор-М2ДТ" на архипелаге Новая Земля в Арктике.

Арктические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" на базе двухзвенного гусеничного вездехода "Витязь" предназначены для защиты гражданских и военных объектов. Они готовы защищать сухопутные соединения от атаки средств воздушного нападения противника в условиях Крайнего Севера и Арктики. ЗРК обладают повышенной проходимостью, могут преодолевать любые преграды и действовать при аномально низких температурах.