Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.08.2019,  
17:13
Текст:  Светлана Цыганкова

Арктический "Тор" заступил на боевое дежурство в Заполярье

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

В Печенгском районе Мурманской области на опытное боевое дежурство заступил дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ". Подразделение развернули на одном из полигонов сухопутных и береговых войск Северного флота.

Фото: РИА Новости
Россия это сделала: зарубежные СМИ оценили первый полет "Альтиуса"

Как добавил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, военнослужащие уже отрабатывают действия по обеспечению контроля воздушного пространства и объектов противовоздушной обороны. Арктические зенитные ракетные комплексы поступили в Заполярье в прошлом году. Военнослужащие уже прошли полный курс обучения, выполнили стрельбы на военном полигоне в Астраханской области. А в июле нынешнего года опробовали "Тор-М2ДТ" на архипелаге Новая Земля в Арктике.

Арктические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" на базе двухзвенного гусеничного вездехода "Витязь" предназначены для защиты гражданских и военных объектов. Они готовы защищать сухопутные соединения от атаки средств воздушного нападения противника в условиях Крайнего Севера и Арктики. ЗРК  обладают повышенной проходимостью, могут преодолевать любые преграды и действовать при аномально низких температурах.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Россия вывела на испытания корвет нового типа с "Калибром" 20.08.2019
Новейший корабль замечен на особом учении Черноморского флота 20.08.2019
ПВО
Необъяснимое: Украина продала Мьянме ЗРПК "Тунгуска" за 1000 долларов 20.08.2019
Советские системы ПВО замечены на Аляске 15.08.2019
Арктика
Корабли СФ отправились в поход по морям Северного Ледовитого океана 05.08.2019
Тихоокеанский флот обследует дно Арктики 01.08.2019