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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев одобрил практику создания "поликлиник на колесах"

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным и попросил рассказать, как обстоят дела в регионе в контексте реализации социальных аспектов национальных проектов.
Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости

К развитию Новгородчины глава правительства проявляет особое внимание. Как сказал губернатор, по инициативе Медведева в 2017 году в Великом Новгороде построили первую с 1980-х годов школу, он же приезжал ее открывать накануне очередного учебного года. "За два года дети из этой школы стали победителями национальных олимпиад по робототехнике, по VR (виртуальная реальность - прим. РГ)", - похвастался Никитин.

Теперь в Новгороде построили еще одну школу. "И в ближайшее время будут построены школы в двух наших достаточно крупных городах: в Малой Вишере и в Боровичах", - сообщил глава региона. В Малой Вишере, например, школа 1870 года, строилась как барак и ремонтировать ее не было никакого смысла.

Фото: Александр Астафьев/ pool/ ТАСС
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Одновременно область активно участвует в проектах министерства просвещения по колледжам. Шесть колледжей получили гранты на обновление материально-технической базы.

- Программу по школам, безусловно, нужно продолжить, поскольку, как вы справедливо сказали, очень долго ничего не строилось, - поддержал Дмитрий Медведев.

Не менее острая тема для Новгородской области - здравоохранение. "У нас самая большая доля пожилого населения по сравнению с другими регионами страны", - обрисовал Андрей Никитин ситуацию, рассказав о ряде стартовавших в регионе проектах.

"В рамках государственно-частного партнерства мы сделали интересную историю: взяли большую фуру, в нее уместилось семь врачебных кабинетов. Это не ФАП, а небольшая полноценная поликлиника на колесах", - рассказал глава области. Сейчас таких поликлиник две, а будет четыре; они работают в отдаленных районах.

Премьер положительно оценил эту идею. "Для людей зрелого возраста это очень удобно, поскольку никуда ездить не надо - современное оборудование приходит непосредственно в деревню, возможность диагностики гораздо более высокая, да и просто проведения медицинских процедур", - заметил Медведев.

Фото: РИА новости www.ria.ru
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Также в малонаселенных территориях почтальоны прошлись по деревням со специальной анкетой, подготовленной министерством здравоохранения. "Бабушки и дедушки заполнили, и мы нашли порядка 10 процентов - из тех, кто заполнял - людей, которых точно нужно было быстро обследовать", - поведал Андрей Никитин.

Наконец, на Новгородчине запустили программу по пропаганде здорового образа жизни - "12 месяцев здоровья". "Каждый месяц во всех медийных источниках, в школах проходят лекции по ЗОЖ, - объяснил губернатор ее суть. - Это помогает, люди начинают заботиться о своем здоровье".

- Лекции по ЗОЖ - это, конечно, звучит красиво, но главное, чтобы люди занимались своим здоровьем, а не просто лекции слушали по поводу здорового образа жизни, - посчитал Дмитрий Медведев.

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