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21.08.2019 15:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рак расстреляют протонами

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 185(7943)
В 2019 году одиннадцать жителей Мурманской области с онкологическими заболеваниями впервые смогут пройти лечение протонной лучевой терапией в Центре протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) в Санкт-Петербурге. Региональные власти выделили на эти цели 19,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе администрации Заполярья.

Протонная терапия признана в мире самым передовым из существующих методов лучевого лечения рака. Облучение опухоли пучком заряженных тяжелых частиц - протонов - отличается от обычной (фотонной) лучевой терапии более эффективным разрушением клеток рака. При этом воздействие на здоровые ткани, окружающие опухоль, минимально. Это предотвращает такие побочные эффекты лучевого лечения, как тошнота, утомляемость, дисфункция органов, подвергшихся воздействию радиации.

В Петербурге будут реабилитировать пациентов с рассеянным склерозом

Одно из главных преимуществ протонной терапии в том, что она на порядок снижает риск возникновения опухолей в месте облучения через 10-15 лет после того, как лечение закончится.

Стоимость полного курса лечения одного пациента протонами в МИБС составляет 1,8 миллиона рублей - в три-пять раз ниже, чем в клиниках Европы и США. По планам Минздрава РФ с 2020 года протонная терапия будет включена в государственную программу оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств ОМС. На данный момент лечение из региональных бюджетов оплачивают Москва, Санкт-Петербург, Московская область, а теперь и Заполярье.

Кстати

Петербургский центр - первый и единственный на данный момент в РФ и странах СНГ клинический центр протонной терапии. Он предоставляет лечение по технологии и в соответствии со стандартами, принятыми в клиниках Европы, Японии, США.?Центр МИБС начал активное лечение пациентов в начале 2018 года. За полтора года работы курс протонной терапии прошли около 300 человек, более половины из них - дети.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск СЗФО Санкт-Петербург
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