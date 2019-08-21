На ремонт дорог в Петербурге дополнительно выделят 2,4 млрд рублей

На текущий ремонт дорог в Санкт-Петербурге будет дополнительно выделено 2,4 миллиарда рублей в рамках двухлетней адресной программы ремонта дорог на 2019-2020 годы. Об этом сообщил врио губернатора Александр Беглов на рабочем совещании в Смольном.

В настоящее время проходят конкурсные процедуры по 13 дополнительным объектам. Среди них - Выборгское шоссе от проспекта. Энгельса до КАД, проспекта Энгельса от Новосильцевского переулка до Северного проспекта, проспекта Непокоренных от пл. Мужества до Меншиковского проспекта, Северный проспект - от улицы Вавиловых до улицы Руставели.

Всего объем финансирования ремонта дорог в 2019 году составляет 5 миллиардов рублей. На выделенные средства запланированы работы на 122 объектах, в том числе по тем адресам, которые были предложены горожанами на портале "Наш Санкт-Петербург". Уже закончен ремонт на 27 объектах площадью 469,22 тысяч квадратных метров.

Среди отремонтированных улиц - Заневский проспект, Дворцовая и Английская набережные, набережная Кутузова, проспект Авиаконструкторов, улицы Маяковского, Жуковского, Писарева, Дальневосточный и Нарвский проспекты. До 1 ноября 2019 планируется выполнить ремонт еще на 60 адресах.

- Город готов перейти на трехлетние контракты с подрядчиками, - подчеркнул врио губернатора.

Согласно поручению президента РФ, к 2020 году 71 процент дорог в Петербурге должен быть приведен в нормативное состояние.