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21.08.2019,  
10:16
Текст:  Антон Валагин

Новейшая подлодка РФ впервые погрузилась

Фото: Пресс-служба "Адмиралтейских верфей" Фото: Пресс-служба "Адмиралтейских верфей"
Фото: Пресс-служба "Адмиралтейских верфей"

Многоцелевая дизель-электрическая субмарина "Петропавловск-Камчатский" совершила первое погружение в рамках заводских ходовых испытаний (ЗХИ).

- Всю программу ЗХИ планируется реализовать в один этап, без возвращения корабля на завод, - рассказали в пресс-службе "Адмиралтейских верфей".

Фото: Пресс-служба "Северной верфи"
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Напомним, "Петропавловск-Камчатский" - первая в серии шести субмарин проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота. Корабль заложен в Санкт-Петербурге в 2017 году, спущен на воду в марте 2019-го и вышел в море на испытания 16 августа. Одновременно с ним была заложена однотипная подлодка "Волхов" - она находится в высокой степени готовности.

Во время ЗХИ на полигонах Балтийского флота будет проверена работа всех корабельных систем в надводном и подводном положениях. В частности, в эксплуатационном и боевом режимах протестируют энергетическую установку, навигационный комплекс, системы жизнеобеспечения, радиолокации и связи. После выполнения программы подлодка вернется на предприятие для подготовки к государственным испытаниям.

Длина субмарины 73 метра, ширина 10. Она предназначена для борьбы с надводными и подводными кораблями противника, обороны военно-морских баз, морских и прибрежных коммуникаций. Главное оружие модернизированных "Варшавянок" - четыре крылатые ракеты "Калибр". Еще есть шесть торпедных аппаратов. За малозаметность подлодку прозвали в НАТО "Черной дырой".

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