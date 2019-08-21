Падение вертолета в Вологодской области оставило без света 2000 человек

На месте падения в реку Суда вертолета восстанавливают электроснабжение потребителей. Оно было нарушено при аварии - без света остались около двух тысяч человек.

Как сообщают в пресс-службе "Вологдаэнерго", там работают восемь специалистов и четыре единицы техники. Планируется, что электроснабжение восстановят в ближайшие два часа по резервной схеме.

Напомним, в среду в реку у деревни Сойволовская Череповецкого района упал вертолет. По уточненным данным регионального УМЧС, сообщение в оперативно-дежурную смену поступило в 16.40. На место выехала опергруппа. Всего в ликвидации последствий аварии заняты 44 человека и 15 единиц техники. По данным диспетчера аэропорта Череповца, заявки на полеты вертолетом не поступало.

Пилота уже обнаружили. Предположительно, это директор одного из череповецких дорожных предприятий.