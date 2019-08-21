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21.08.2019 09:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Малиновка под защитой

Территория парка будет включена в перечень зеленых насаждений общего пользования
Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 184(7942)
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание закон о включении территории парка Малиновка в перечень зеленых насаждений общего пользования городского значения. Документ был разработан после того, как было проведено обследование территории. Теперь площадь парка Малиновка в Красногвардейском районе города, который ограничен проспектом Энтузиастов, улицей Передовиков, проспектом Косыгина и Индустриальным проспектом, увеличится на 1,8 гектара, что защитит его застройки.

В настоящее время показатель обеспеченности территориями зеленых насаждений общего пользования в Красногвардейском районе является недостаточным. Принятие законопроекта позволит увеличить этот показатель до 8,32 квадратных метра на человека, уверены эксперты. По их мнению, проект будет способствовать развитию зеленого фонда Санкт-Петербурга и улучшению экологической обстановки в Красногвардейском районе.

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Ранее врио губернатора посетил парк и выслушал горожан, пожаловавшихся на недостаточное количество комфортных мест для отдыха в парке и осветительных приборов.

- Петербуржцам нужен комфортный город. И ваши усилия по благоустройству парка - доказательство того, что мы двигаемся в правильном направлении, - сказал Александр Беглов.

Напомним, что в 2011 году участок парка Малиновка отдали под строительство храма. Жители Петербурга выступили против, собрав 30 тысяч подписей в защиту зеленой зоны. Борьба градозащитников окончилась победой, и администрация Петербурга отменила проект. Однако участок парка Малиновка не вернули в состав зеленый зоны, несмотря на попытки узаконить его. Так в феврале Законодательное собрание Петербурга снова отказалось включить участок в список зеленых зон.

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