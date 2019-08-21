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21.08.2019 12:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Патриарх Кирилл оценил ход реставрации Соловецкого монастыря

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе своего визита на Соловецкие острова оценил ход реставрации монастырского комплекса и посетил открытие самой северной фотогалереи России.
Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, предстоятель РПЦ осмотрел Спасо-Преображенский собор XVI века, галерею, монастырскую ризницу, Германовский дворик и храм преподобного Германа, Никольскую церковь, Казначейский и Настоятельский корпуса.

Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области
На Соловках почтили память героев Северного флота

В Германовском дворике Патриарху показали, как применяется современная технология бластинга - мягкой очистки, которая позволяет сохранить даже мох-лишайник на знаменитых соловецких валунах. Также главе РПЦ представили археологическую находку - фрагменты производственно-технологического корпуса, где дробили камни для строительства келий.

По словам главного архитектора ФГУП "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские" Галины Медведевой, работы в рамках двенадцати контрактов, начатые в 2015 году, близки к завершению. Но, как сообщила пресс-служба правительства Поморья, еще потребуется время на "лечение" старинных зданий: пока они не использовались, на кирпичных стенах появилась плесень. Избавиться от нее помогут постоянная эксплуатация помещений и стабильный температурный режим.

На рабочем совещании, которое провел Патриарх Кирилл, было отмечено, что работа по формированию концепции развития Соловков практически завершена. План на ближайшую перспективу составляется таким образом, чтобы создать все условия для продолжения масштабных реставрационных работ.

Глава РПЦ также посетил открытие самой северной фотогалереи России. Она разместилась под открытым небом перед вратами Спасо-Преображенского монастыря. Первой выставкой "Островной галереи" стали "Русские сезоны" Александра Львова - 64 фотоработы, посвященные природе, архитектуре и духовной жизни Соловков.

Это заключительная часть "Трилогии Русского Севера", предыдущие экспозиции которой рассказывали о Кижах и Валааме. Выставка будет открыта на Соловках до 20 октября, а затем переместится в Москву и на Валаам.

В праздник перенесения мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких Патриарх Кирилл возглавил служение Божественной литургии в Троицком соборе монастыря. Предполагается, что 21 августа предстоятель РПЦ впервые посетит Онежский район Поморья, где осмотрит храмовые комплексы в Ворзогорах и Подпорожье.

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