Петербургские археологи проведут аэрофотосъемку в Пальмире

В ближайшее время в сирийскую Пальмиру отправится группа российских археологов - сотрудников Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН. Они завершат аэрофотосъемку объектов культурного наследия ЮНЕСКО в городе, античные памятники которого были разрушены боевиками "ИГ" (организация, запрещенная на территории России) во время захватов ими этой жемчужины древнего мира в 2015-2017 годах.

Как сообщает пресс-служба ИИМК РАН, такая договоренность была достигнута в ходе переговоров между российской и сирийской сторонами, которые прошли в Дамаске. Результаты аэрофотосъемки помогут восстановить историческое наследие Пальмиры. Заместитель директора института Наталья Соловьева заявила, что в ноябре будет подписан договор о сотрудничестве между ИИМК РАН, Государственным Эрмитажем и Генеральным департаментом музеев и древностей Сирии.

Помимо Пальмиры, специалисты Эрмитажа и ИИМК РАН помогут сирийским коллегам в восстановлении памятников древнего Алеппо. Кроме того, предполагается, что российские ученые смогут в будущем передать свой опыт молодым сирийским археологам и реставраторам.

В 2016 году экспедиция ИИМК РАН уже выполняла аэрофотосъемку разрушенного города. Полученный материал лег в основу создания 3D-модели Пальмиры, которая передает все подробности местного рельефа с точностью до сантиметра.

Эта модель была передана на прошедшей встрече представителям Сирии, с ее помощью будет осуществлена планировка восстановления Пальмиры. Кроме того, на ее основе специалисты института разрабатывают геоинформационную систему "Пальмира", в которую будут сведены цифровые модели архитектурных памятников города, все сделанные в нем чертежи, а также исторические труды, посвященные Пальмире.

В проекте задействован известный петербургский архитектор Максим Атаянц, который принимает участие в цифровой реконструкции храма Бэла - утраченной святыни, не подлежащей физическому восстановлению.

Большую ценность для восстановления Пальмиры представляют материалы и артефакты, хранящиеся в Государственном Эрмитаже. Коллекция прославленного музея включает в себя погребальные рельефы Пальмиры, монеты, фрагменты скульптур, а также так называемый Пальмирский таможенный тариф, представляющий собой плиту с надписями на арамейском и греческом языках.

Напомним, летом и осенью 2015 года террористы из запрещенной в России террористической организации "ИГ" взорвали в Пальмире такие архитектурные памятники, как храмы Бэла и Баал-Шамина, античные гробницы - в том числе башню Элахбела, знаменитую Триумфальную арку эпохи римского императора Септимия Севера, статую Льва Аллата, насчитывавшую более двух тысяч лет, и другие античные шедевры. Все они были внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Окончательно Пальмира была освобождена в марте 2017 года при поддержке Военно-космических сил России.