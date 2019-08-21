Петербургский парк Малиновка защитили от застройки

Многолетний конфликт вокруг парка Малиновка в Красногвардейском районе Петербурга можно считать исчерпанным. Теперь здесь уже точно ничего не построят, заверяют в Смольном.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выступил с законопроектом, согласно которому Малиновка будет включена в перечень зеленых насаждений общего пользования городского значения. Казалось бы, формальность, но после ее соблюдения градозащитники вздохнут с облегчением: строительство в парке будет запрещено по закону.

Противостояние градозащитников и застройщиков в парке Малиновка длится около шести лет. Здесь планировалось возвести храм Святых Жен-Мироносиц высотой 67 метров. Однако хорошее вроде бы дело вызвало массовые возмущения. Местные жители не имели ничего против собора, но переживали, что после его строительства площадь парка значительно сократится. Между тем зеленых зон в этом много-этажном районе откровенно не хватает.

В результате власти решили найти для храма другое место, но так и не обезопасили Малиновку законодательно: парк никак не могли включить в перечень зеленых насаждений общего пользования. Теперь эта несправедливость будет устранена. Более того, законопроект не только защищает парк от застройки, но и предполагает его увеличение почти на два гектара.

Об этом Александр Беглов сообщил жителям окрестных домов во время недавнего посещения парка.

- Петербуржцам нужен комфортный город. И ваши усилия по благоустройству парка - доказательство того, что мы двигаемся в правильном направлении, - сказал градоначальник.

В парке установят скамейки и выпустят в пруд рыб.

Останется нетронутым и Кузнечный сквер в историческом центре Санкт-Петербурга. Недавно обсуждалась возможность за счет этой небольшой зеленой зоны расширить находящийся в соседнем доме Музей Достоевского. В новом здании разместились бы лекционный зал, фонды, библиотека и книжный магазин. У этого предложения была своя подоплека: в начале XX века здесь находился четырехэтажный дом, который позже снесли и разбили на его месте сквер. Но петербуржцев не обрадовала перспектива такого "восстановления исторической справедливости", ведь в центре города каждое дерево на счету. Активисты не раз выходили на акции против застройки сквера. Власти прислушались к мнению горожан. Александр Беглов заверил, что Кузнечный сквер останется нетронутым. Что же касается Музея Достоевского, то для его расширения будут изысканы другие возможности. Какие именно - этот вопрос по поручению врио губернатора сейчас обсуждают профильные чиновники.

В том, что Музею Достоевского, который располагается в обычном жилом доме, не хватает места, сомнений нет. По оценке Смольного, его площадь необходимо увеличить на полторы тысячи квадратных метров. То есть примерно вдвое.

Тем временем

На Петроградской стороне появится новое место отдыха. В Любанском переулке началось обустройство сквера, который в народе получил имя Виктора Цоя. Проект необычный: здесь собираются превратить в общественное пространство крышу бомбоубежища. Эта инициатива Катерины Каминской и Татьяны Сеньковой победила в проекте "Твой бюджет". Сейчас в сквере кипит работа: формируют откосы, создают газоны, высаживают растения, устанавливают скамейки, урны, детское и спортивное оборудование. По плану работы должны завершиться в сентябре. Общий бюджет проекта - 8,6 миллиона рублей.

Справка "РГ"

Парк Малиновка расположен между проспектами Энтузиастов, Косыгина, Индустриальным и улицей Передовиков. Его площадь - 14,4 гектара, в ближайшем будущем она увеличится до 16,3 гектара.