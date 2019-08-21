Новости

Корреспондент Playboy подал в суд на Трампа 03:22
Самолет Lufthansa вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла 03:07
В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой 02:44
Вспышка кори зафиксирована в Бразилии 02:40
Трамп: США изучают вопрос о сокращении международной помощи 02:13
Вооруженный мужчина замечен на территории университета в Луизиане 02:10
Хуситы сообщили о сбитом в Йемене американском беспилотнике 02:08
Конгресс США примет решение о поставке Тайваню 66 истребителей F-16 01:49
Поправки о женском равноправии начали действовать в Саудовской Аравии 01:48
У президента Уругвая выявлено злокачественное образование 01:37
Астронавты NASA выйдут в открытый космос для работы на поверхности МКС 00:58
РФ призвала СБ ООН обсудить Концепцию безопасности в Персидском заливе 00:43
Официально: Киану Ривз и "Тринити" сыграют в новой "Матрице" у Вачовски 00:40
Командование Космическими силами США начнет работу 29 августа 00:32
Трамп назвал Китай экономической угрозой для США 00:08
"Аякс" в меньшинстве удержал ничью в матче с АПОЭЛом 20.08.2019
США создадут гиперзвуковые ракеты с запрещенным ДРСМД радиусом 20.08.2019
Трамп пообещал сохранить военное присутствие США в Афганистане 20.08.2019
Трамп призвал Apple уйти из Китая 20.08.2019
Пострадавшую российскую девочку могут перевезти из Бодрума домой 20.08.2019
Захарова призвала Анкару помочь пострадавшей девочке 20.08.2019
Аварийно севший в Подмосковье Аirbus A321 приподняли с грунта 20.08.2019
СМИ: Трамп назначит послом США в России заместителя Помпео 20.08.2019
Умерла актриса из "Бригады" и "Экипажа" Александра Назарова 20.08.2019
Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название 20.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 03:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Самолет Lufthansa вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла

Самолет авиакомпании Lufthansa, который следовал из Петербурга в Мюнхен, вынужден был вернуться в аэропорт вылета. Воздушное судно штатно приземлилось в Пулково.

Самолет Москва-Париж сообщил о ЧП на борту

Долетев до границы с Эстонией, экипаж принял решение о необходимости развернуть борт из-за технических проблем. Через несколько минут после вылета левое стекло кабины пилота треснуло.

С пассажирами вернувшегося рейса LH2565 уже общаются представители перевозчика, передает ТАСС. Им будет предложено переоформление билета на ближайшие рейсы либо возвращены денежные средства.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия ЧП Компании Авиация Аэропорт Пулково Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе
Минобороны показало на видео первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
МИД РФ назвал добровольной передачу данных с мониторинговых станций
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ