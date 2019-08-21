Самолет Lufthansa вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла

Самолет авиакомпании Lufthansa, который следовал из Петербурга в Мюнхен, вынужден был вернуться в аэропорт вылета. Воздушное судно штатно приземлилось в Пулково.

Долетев до границы с Эстонией, экипаж принял решение о необходимости развернуть борт из-за технических проблем. Через несколько минут после вылета левое стекло кабины пилота треснуло.

С пассажирами вернувшегося рейса LH2565 уже общаются представители перевозчика, передает ТАСС. Им будет предложено переоформление билета на ближайшие рейсы либо возвращены денежные средства.