Смольный запретил новое строительство в городских парках

Сразу несколько петербургских парков в ближайшее время ждет обновление. И это не просто работы по благоустройству, а полная смена концепции развития. По решению городских властей строительство в черте Муринского парка, Малиновки, парка на Смоленке и парка Интернационалистов полностью остановлено. Решения о том, что можно размещать в рекреационных зонах, Смольный отныне намерен принимать только вместе с жителями.

- Мы не митингуем, мы работаем, – заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. – То, что касается парка на Смоленке – мы решили этот вопрос, то, что касается парка Интернационалистов – решили вопрос, то, что касается Муринского парка – готовим сейчас новую концепцию развития этого парка. И будет эта концепция только тогда действовать, когда ее полностью утвердят жители.

Напомним, судьба строительства в парке Малиновка оставалась неопределенной почти 10 лет. Часть жителей окрестных кварталов хотели, чтобы в зеленой зоне рядом с их домами был построен православный храм. Другие возражали, что показатель обеспеченности территориями зеленых насаждений общего пользования в Красногвардейском районе и так является недостаточным, а новое строительство на территории парка еще его сократит. Точку в этом споре поставил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который внес в городское Законодательное собрание законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования». Согласно официальной информации Смольного, документ разработан по результатам обследований территорий общего пользования и предусматривает увеличение площади парка Малиновка почти на два гектара – с 14,42 до 16,3013 га.

Набережную реки Смоленки теперь превратят в место отдыха петербуржцев – город отказывается от планов строительства двух корпусов многоэтажного апарт-отеля на данной территории. Кстати, такое же решение принято и по вопросу строительства торгового центра с океанариумом в парке Интернационалистов. В начале нынешнего года ЗАКС включил участки в устье Смоленки и выделенную ранее под строительство часть парка в Купчино в Закон о зеленых насаждениях общего пользования, что исключило возможность строительство на этих территориях. Известно, что инвестор апарт-отеля намеревался оспаривать это решение. Городские власти провели с ним определенную работу по поиску компромисса: в устье Смоленки разобьют парк, а планы застройщика скорректируют по обоюдному согласию.

В Муринском парке тоже планировалось новое строительство. Несколько лет назад на его территории был возведен спортивный комплекс с футбольным полем, для этого площадь зеленых насаждений уменьшили почти на пять гектаров. Для строительства второй очереди от парка планировалось «отрезать» еще два га. Когда на территории будущего строительства начали вырубить деревья, жители через соцсети пожаловались Александру Беглову, и реакция последовала незамедлительно. Три профильных вице-губернатора городского правительства получили выговоры, а проект благоустройства парка врио губернатора поручил в обязательном порядке согласовать с жителями и провести через общественные слушания.

Наконец, самый громкий отказ от строительства в пользу парка, прославивший Петербург на всю страну – это пересмотр концепции застройки набережной Малой Невки у Биржевого моста. Сначала здесь планировалось возвести просто элитное жилье, затем комплекс зданий для переезда Верховного суда. однако весной нынешнего года Александр Беглов представил президенту РФ концепцию создания Арт-парка на этом месте и получил поддержку. В настоящее время на специально созданном сайте идет обсуждение концепции будущего парка и голосование за варианты названия. Лидирует историческое «Тучков буян».