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21.08.2019 16:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На все руки

В Архангельске определили лучшего плотника России
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 185(7943)
Звон электроинструментов, стук-перестук, пыль столбом - в таких условиях в Архангельском техникуме строительства и экономики выбирали лучшего плотника страны. Федеральный этап всероссийского конкурса профмастерства в этой номинации впервые проходил в Поморье, богатом на дерево и мастеров по нему.

За звание лучшего мастера боролись семеро смелых, и только двое из них представляли другие регионы - Воронеж и Мурманскую область. Все как один - профессиональные плотники со стажем и победители региональных этапов конкурса. Задание для них было вполне привычное: заменить двери в учебных классах. Но даже самую рутинную работу можно сделать по-разному, и без творчества тут никак.

- Для плотника важны не только золотые руки, но и голова на плечах, - уверен конкурсный эксперт, мастер производственного обучения Архангельского политехнического техникума Дмитрий Кропачев. - Нужно думать, выстраивать ход работы, соизмерять, чертить. Очень важна эстетическая сторона: все должно быть ровно и красиво. Помимо качества, оценивалось и соблюдение техники безопасности - за нарушения снимали баллы.

Фото: Алексей Насыров/РИА Новости
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В какой-то момент старинная профессия плотника наряду с другими рабочими специальностями чуть не попала в разряд невостребованных. Большинство молодых людей стремились получить высшее образование и надеть "белые воротнички". Но тенденция меняется, и умение делать что-то своими руками снова входит в моду.

Во многом этому помогла механизация труда плотников. Раньше у них были только молоток, топор да гвозди. А теперь каких только инструментов нет!

- К нам поступает очень много ребят на специальность "столяр-плотник", - рассказывает мастер Северного техникума транспорта и технологий Кирилл Дмитриев. - Прогресс не стоит на месте, оборудование совершенствуется, на нем интересно работать. Проблем с трудоустройством, как правило, у выпускников не возникает. Выбор есть: можно пойти на мебельное производство, в управляющую компанию, на стройку или открыть свое дело.

На архангельских сайтах вакансий - десятки предложений для плотников от предприятий с зарплатой выше средней по региону. Победитель соревнований Владимир Бурминов из Воронежа свидетельствует: в его городе коллеги тоже без работы не сидят.

- И желающих пойти в плотники хватает, и места для них есть, и зарплата достойная. Сам я в профессии с 1995 года, как училище окончил. Сейчас тружусь на домостроительном комбинате, занимаюсь внутренней отделкой новых домов, школ, поликлиник. Всей душой люблю свою работу, - признается лучший плотник России.

Быть может, секрет этой любви кроется в самом материале, с которым работают плотники. Ведь дерево - оно теплое и живое. Недаром многие предпочитают мебель из натуральной сосны или деревянные дома. Особенно если они сделаны мастерски.

Справка "РГ"

Всероссийский конкурс профессионального мастерства проводится с 2012 года по инициативе Министерства труда и соцзащиты РФ.?Конкурс на лучшего плотника в этом году прошел впервые.

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