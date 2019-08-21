В Ленобласти обнаружили арсенал времен Великой Отечественной войны

Более трехсот килограммов старых боеприпасов нашли в один и тот же день жители Ленинградской области. Опасная находка в обоих случаях стала достоянием правоохранителей.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону, оба случая обнаружения произошли в Кировском районе Ленобласти.

Сначала 52-летний местный житель проинформировал сотрудников правоохранительных органов о нахождении значительного количества вооружения времен Великой Отечественной войны в лесу на расстоянии двух километров от урочища Карбусель (территория Мгинского городского поселения). Обследование места находки привело к изъятию 268,4 килограмма оружия и боеприпасов.

Второй случай произошел тоже в лесном массиве, в полутора километрах от поселка Молодцово. В этот раз сорокалетний петербуржец указал сотрудникам уголовного розыска на схрон боеприпасов весом около 32 килограммов. Все обнаруженное было уничтожено бойцами Росгвардии.