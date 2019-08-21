В Ленобласти обнаружили арсенал времен Великой Отечественной войны

Новости

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары 17:20
Lada Vesta с вариатором появится в ближайшие месяцы 17:16
Археологи нашли в Пскове холодильник XVII века 17:15
Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям 17:12
Росстат рассказал, на какие продукты снизились цены 17:02
ФК "Зенит" подписал контракт с защитником Данилом Круговым 17:00
Ford попытается прикрыть тыл с помощью нового кроссовера Evos 17:00
В Москве представили двухметровый ретроприемник в виде Спасской башни 16:59
Малый бизнес на Дальнем Востоке получит почти 180 млрд рублей поддержки 16:59
Контактная группа по Украине приступила к работе в Минске 16:51
На дне моря найдена технология, опередившая время на тысячи лет 16:50
Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Ниинистё 16:49
Врач рассказал, как подготовить ребенка к детсаду 16:47
В индийских учебниках встречаются странные вещи 16:44
Поезд задавил девушку в Подмосковье 16:42
Подавляющее большинство немцев высказывается против санкций в отношении РФ 16:40
Российский экспортный центр поддержит белорусские предприятия 16:38
Новые подробности об УАЗ "Патриот" с "автоматом" и тяжеловозе "Профи" 16:34
Политологи заявили об электоральной интеграции Крыма в Россию 16:34
Российскому роботу дадут в руки огнетушитель во время пребывания на МКС 16:30
На Урале рабочий оказался заблокирован в шахте после обрушения породы 16:21
Похищенные российские моряки предположительно находятся в Нигерии 16:18
Раскрыт дизайн интерьера нового Kia Mohave 16:18
Рязанец лишился 700 тысяч рублей, уснув в подъезде после ссоры с женой 16:15
Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 15:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти обнаружили арсенал времен Великой Отечественной войны

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

Более трехсот килограммов старых боеприпасов нашли в один и тот же день жители Ленинградской области. Опасная находка в обоих случаях стала достоянием правоохранителей.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону, оба случая обнаружения произошли в Кировском районе Ленобласти.

В Карелии уничтожили немецкий схрон боеприпасов времен ВОВ

Сначала 52-летний местный житель проинформировал сотрудников правоохранительных органов о нахождении значительного количества вооружения времен Великой Отечественной войны в лесу на расстоянии двух километров от урочища Карбусель (территория Мгинского городского поселения). Обследование места находки привело к изъятию 268,4 килограмма оружия и боеприпасов.

Второй случай произошел тоже в лесном массиве, в полутора километрах от поселка Молодцово. В этот раз сорокалетний петербуржец указал сотрудникам уголовного розыска на схрон боеприпасов весом около 32 килограммов. Все обнаруженное было уничтожено бойцами Росгвардии.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росстат рассказал, на какие продукты снизились цены
Суд отказался выпустить украинских моряков из СИЗО "Лефортово"
Лавров: Москва будет противодействовать давлению на Венесуэлу
Назван размер возможных выплат США за Гренландию
Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам, оскорбляющим гимн РФ