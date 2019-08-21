В реорганизации наземного общественного транспорта Санкт-Петербурга Смольный делает ставку на автобусы. Отказ от маршруток и переход на комфортабельный автотранспорт большой вместимости - таково главное направление транспортной реформы, оживленно обсуждаемое петербуржцами. Легкорельсовый транспорт, представленный в Северной столице трамваем, пока остается на вторых ролях из-за его дороговизны.

- Говорить, что приоритетным видом транспорта должен быть легкорельсовый транспорт, несколько преждевременно, - отметил первый заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Семчанков. - Скоростной трамвай должен двигаться со скоростью 60-80 километров в час, быстро, на то он и скоростной. Но двигаться быстро он сможет лишь в том случае, если расстояние между остановками будет не менее 800 метров. Сегодня мы имеем расстояние между трамвайными остановками от 300 до 500 метров, и в этих условиях развивать высокую скорость трамвай просто не сможет. Кстати, в 2011 году средняя скорость движения общественного транспорта в Петербурге составляла девять километров в час. Сейчас - уже 13. Наша задача - удержать этот уровень.

Реальная скорость движения трамвая в городе может составлять не более 13-15 километров в час, отмечает чиновник. Конечно, есть участки, где высокая скорость возможна, например между Кировским районом и Петергофом или между Красногвардейским районом и Ржевкой.

Но это лишь отдельные участки. Есть еще один способ увеличить скорость трамвая - это приоритет на перекрестках. Но такой же приоритет имеют и автобусы, стоимость которых гораздо ниже.

- Безусловно, трамвай необходимо развивать, поскольку это исторический вид транспорта, - добавляет Андрей Семчанков. - Но делать это следует на тех направлениях, где это выгодно. Сегодня рассматривается вопрос строительства трамвайной линии в Кудрово. Предпроектные работы уже выполнены, сейчас уточняются стоимость и параметры линии. Заключается концессионное соглашение по строительству трамвайных путей в Купчино, Шушары и Славянку. Предполагается строительство трамвайной линии от станции метро Южная до Колпино.

Что касается автобусов, то сегодня этот вариант считается наиболее перспективным, уверены чиновники. Он позволит снизить аварийность на дорогах более чем на тридцать процентов, даст возможность льготным категориям граждан пользоваться своими льготами на всех маршрутах. Автобусные перевозки позволят строго контролировать соблюдение графика движения.

Отказ от маршруток в пользу комфортабельного автотранспорта большой вместимости - вот главная идея реформы

Этот вид транспорта доступен для маломобильных категорий населения. По данным комитета по транспорту Санкт-Петербурга, вскоре на улицы города выйдут 2352 современных автобуса, выпущенные не ранее 1 января 2018 года, а значит - оснащенные "низким полом".

Железнодорожный транспорт - это не только трамвай, но и электрички, которые тоже не останутся без внимания. Правда, они имеют неоспоримый минус, а именно большой интервал движения: электричка не может ходить каждые 10-15 минут, как трамвай или автобус. Кроме того, железнодорожная сеть уже сформирована, и строить новые вокзалы вряд ли реально.

Поэтому развивать данный вид транспорта надо за счет расширения пропускной способности железных дорог. Например, в Сестрорецк ведет лишь одна ветка, и интервал движения электричек по ней не всегда устраивает местных жителей.

Вопрос строительства второго пути на сестрорецкой линии уже рассматривается. Кроме того, власти намерены "вывести" из черты города грузовой железнодорожный транспорт и возить по рельсам не грузы, а пассажиров. Подобные планы уже существуют.

Еще одна важная составляющая транспортной инфраструктуры Северной столицы - развитие парковочного пространства. Главная задача парковок заключается в том, чтобы ограничить въезд частных автомобилей в центр города, освободив улицы для общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов. Сегодня в городе действуют 17 автостоянок на 2599 парковочных мест и 15 перехватывающих автостоянок на 1656 мест.

В дополнение к ним до конца 2019 года будут спроектированы городская автостоянка на 203 машиноместа на улице Савушкина, пять перехватывающих автостоянок на 544 машиноместа у станций метро "Улица Дыбенко", "Выборгская", "Проспект Ветеранов", "Шушары" и у железнодорожной станции Царское Село. Также предполагается ввести в эксплуатацию четыре новые перехватывающие автостоянки на 203 машиноместа у станций метро "Проспект Большевиков", "Старая Деревня", "Проспект Ветеранов" и "Ломоносовская".

Кроме того, в городе обсуждают возможность создания сети водного общественного транспорта. Напомним, что с 2010 по 2015 в Петербурге, благодаря бюджетированию, такая сеть работала. Субсидии составляли около 130 миллионов рублей в год и в итоге оказались убыточными для города. Сейчас эксперты уверены - чтобы запустить речное такси понадобится около 30 судов. Длительность поездки не должна превышать 20 минут, а стоимость билета - 200 рублей.

Кстати

Уже седьмой пассажирский маршрут Санкт-Петербурга начал обслуживаться электробусами. С 15 августа они появились на маршруте N 32 "Троллейбусный парк N 1" - Ленинский проспект - Балтийский бульвар - ул. Маршала Казакова - проспект Героев - Ленинский проспект - конечная станция "Троллейбусный парк N 1". Санкт-Петербург стал вторым российским городом, где началась эксплуатация электробусов. Технология, примененная в Северной столице, позволяет использовать электробус без ограничений, как обычный автобус. Она не требует создания специальной инфраструктуры (зарядных станций) на улицах мегаполиса. Электробусы абсолютно независимы от контактной сети и обладают маневренностью и мобильностью обычного автобуса.