В Петрозаводске собаки лечат детей-инвалидов. Проект идет настолько успешно, что четвероногих врачевателей пустили даже в реабилитационный центр при детской городской больнице. Все псы - из городского Центра канистерапии. Проект состоялся благодаря поддержке президентского гранта.

Но сначала о терминологии. Канистерапия - это разновидность терапии с животными, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. Специалисты считают, что у собак есть схожие с человеческими качества: эмоциональность, способность выражать собственные переживания голосом, мимикой, двигательной реакцией. Кроме того, они легко учатся вербальным командам и охотно подчиняются. Все это делает возможным их привлечение к реабилитации пациентов с особенностями развития, нарушением моторики и двигательной активности.

Вместе с собакой по кличке Айра (помесью овчарки и дворняги) и волонтером Центра канистерапии Надеждой Плехановой мы отправляемся в реабилитационный центр при городской детской больнице. С мальчишками и девчонками собаки работают здесь два раза в неделю.

Как только попали в здание, Айра остановилась и оглянулась на Надежду. Волонтер салфетками вытерла ей лапы: на улице дождь, нельзя тащить за собой грязь. Заходим в сенсорную комнату, которую оборудовали на средства гранта. Здесь и "млечный путь", и удобные расслабляющие кресла, и сухой бассейн с подсветкой, и кружащиеся в высоких трубах рыбки, от которых просто глаз не отвести, а еще специальные игры, развивающие мелкую моторику.

Студент-психолог Никита Филин постелил коврик, и Айра сразу же на нем расположилась. Легла поудобнее, закрыла глаза. Мол, она готова к работе.

Чего только за полтора часа с Айрой не делали. Дети-инвалиды массажировали ей спину, крепили на шерсть маленькие заколки, раскладывали камешки, толкали босыми ножками.

Нужно было видеть восхищенные глаза ребятишек. Пятилетний Кирилл с ДЦП периодически проходит курс реабилитации в городской больнице. И, по словам мамы, всегда с удовольствием занимается с собакой. Он прикасается больными ступнями к Айре, словно ходит по дорожке.

Маленькая Даша впервые попала на занятие, поэтому смотрит на собаку с опаской и на всякий случай обеими руками держится за маму.

- Это нормальная реакция детей, - говорит Надежда Плеханова. - Но в итоге все привыкают к собаке, перестают ее бояться. Мы работаем и с детьми с аутизмом, и с гиперактивными. Были среди наших пациентов и такие, например, кто боялся замкнутого пространства. Как рассказывают родители, дети становятся спокойнее, увереннее в себе, начинают общаться со сверстниками, избавляются от собственных фобий.

У пятилетнего Матвея из Углича Ярославской области очень редкое генетическое заболевание - синдром Вильямса. У таких ребятишек необычная кукольная внешность, кроме того, они отстают в развитии. Уже не первый раз Матвей приезжает в городскую больницу Петрозаводска на реабилитационный курс, который включает и занятия с собаками. По словам мамы, они довольны, сын хорошо себя чувствует. А едут так далеко, потому что здесь лечение многоплановое, разностороннее и совершенно бесплатное, по полису ОМС, в том числе и канистерапия.

- Занятия с Айрой хорошо сказываются на пациентах, на их психологическом и физическом состоянии. Я заметила, что порой дети не умеют обнять друг друга. А собаки помогают научить и детей, и взрослых доброте, - говорит руководитель проекта Светлана Ефимова.

Недавно для работы с детьми купили двух новых щенков - лабрадора и корги. Собак из приюта стараются не брать. Не из-за их безродности, а потому что эти животные не раз сталкивались с человеческим предательством и жестокостью. Такие псы могут относиться к людям настороженно и слишком нервно отреагировать на случайное движение ребенка.

Когда я приехала в центр канистерапии, навстречу с радостным лаем выскочили сразу семь псов разных мастей и размеров. Каждый хотел познакомиться, лизнуть в щеку, заглянуть в глаза. Разные породы - не случайность, а намеренный выбор специалистов. Небольшие собаки больше подходят взрослым пациентам, крупные - детям и подросткам. Выбор размера и породы собаки-терапевта определяется стратегией реабилитации.

- Для собаки работа терапевтом отнюдь не легкая, как кажется, - продолжает Светлана Ефимова. - Она испытывает стресс, вынуждена терпеть и казаться спокойной. После такой нагрузки животному нужен отдых. Иначе оно просто заболеет.

- Не появляется ли желание в семьях ваших пациентов завести самим собаку?

- Иногда об этом говорят. Но мы не советуем. Это слишком большая ответственность и труд.

Прямая речь

Елена Аксентьева, главный врач городской детской больницы Петрозаводска:

- Мы заключили соглашение между нашим учреждением и общественной организацией. Волонтеры обучены методике работы с детьми. Более того, мы планируем отправить врача, который работает в реабилитационном центре при городской больнице, на обучение в Северо-Западный медицинский университет имени Мечникова. Канистерапия важна для наших детей с самыми разными заболеваниями, она очень помогает им в реабилитации.

Справка "РГ"

Терапевтический эффект от общения с животными известен давно, как минимум со времен Гиппократа. Но впервые о том, что присутствие собак положительно сказывается на состоянии пациентов, заговорили в XVIII веке. В 1790 году в графстве Йоркшир филантроп Уильям Тьюк открыл больницу для душевнобольных. Именно здесь врачи впервые заметили, что присутствие собаки снижает уровень агрессии и уменьшает число приступов у пациентов. Собаки способны оказывать положительное влияние на ход лечения депрессии, бессонницы, неврозов, инсультов, коррекцию ДЦП, синдрома Дауна, а также расстройства аутического спектра.