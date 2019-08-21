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21.08.2019 14:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Суворовском музее Петербурга проведут исторический квест

Текст: Яна Баскова (Санкт-Петербург)
Государственный мемориальный музей А.В. Суворова подготовил праздничную познавательно-развлекательную программу, посвященную Дню государственного флага.
Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова
Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова

Программа начнется на площадке перед музеем 22 августа в 13.00, сообщает пресс-служба музея. Откроет ее военно-духовой оркестр, воспитанники военных училищ поднимут флаги на флагштоках. Затем каждый желающий сможет познакомиться с историей государственного флага Российской Федерации.

Исторический квест "Белый, синий, красный" пройдет в три этапа. Первый - белый цвет: викторина по истории России и ее символике. Вторая часть - синяя, на этом этапе участникам нужно проявить меткость. Последняя, красная, тоже нацелена на меткость, поскольку красный цвет символизирует защиту родины.

Суворовский музей в Петербурге откроет выставку "Хранители вечности"

Перед зрителями выступят клубы военно-исторической реконструкции, которые покажут российские флаги разных эпох. В музыкальной части состоится выступление вокального ансамбля "Либерканто" и солистки Анны Шмелевой.

Для юных гостей будет работать мастерская изобразительного искусства "Я рисую флаг своего государства" и мастера по аквагриму. Завершит торжественную церемонию флаг-шоу.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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