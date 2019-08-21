В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб человек

В Вологодской области при падении вертолета в реку Суда погиб пилот. Он был в винтокрылой машине один.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. "РГ" уже писала о том, что вологодские спасатели получили сообщение о ЧП в районе 16 часов. По предварительной версии, пилот задел линию электропередачи и машина рухнула в воду.

Как добавили в УМЧС Вологодской области, вертолет находится в 10-15 метрах от берега. Немного заметно его хвостовое оперение. На месте работают 44 сотрудника УМЧС и 15 единиц техники. Обнаружили тело погибшего пилота.