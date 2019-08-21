Жители карельской деревни судятся с чиновниками из-за рыбоводных хозяйств

В Карелии разразился скандал: на берегу "народного" озера Верхнее Куйто чиновники хотят устроить новое форелеводческое хозяйство. Минсельхоз выдал разрешение, а жители деревни Войница Калевальского района выступают против. По их мнению, это приведет к загрязнению водоема, из которого издавна местные жители пьют воду. Дело дошло до судебного процесса. Верховный суд Карелии стал на сторону деревенских жителей, а чиновники дошли до Верховного суда России.

Эта история началась еще летом прошлого года. В деревню приехали предприниматели из Костомукши и рассказали о желании открыть в узком месте озера Верхнее Куйто новое форелеводческое хозяйство. Местные жители высказались категорически против. На то были две причины: садки с форелью загрязнят воду, которую используют для питья, и рыба привлечет внимание медведей. А до некоторых жилых домов буквально рукой подать.

Верховный суд РФ оставил в силе решение Верховного суда Карелии об отмене приказа Минсельхоза о формировании рыбоводных участков на озере Верхнее Куйто

О неофициальном разговоре жители забыли, а через несколько месяцев были ошарашены решением министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии создать здесь хозяйство по выращиванию форели. И тогда в Войнице решили бороться за свое озеро.

Ксения Рышкевич, заручившись поддержкой односельчан, подала в суд на министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии. Она потребовала отменить ведомственный приказ, ссылаясь на то, что данное решение принимали без учета мнения жителей деревни.

В суде представители фирмы, которая собиралась выращивать форель в Калевальском районе, приводили свои аргументы: дополнительные деньги в бюджет и развитие импортозамещающей отрасли. Но Верховный суд Карелии согласился с доводами местных жителей и отменил приказ министерства сельского и рыбного хозяйства.

- Нам удалось отменить в Верховном суде Карелии приказ Минсельхоза. Правда, решение еще не вступило в законную силу. И поэтому мы волнуемся: вдруг чиновники все-таки будут размещать хозяйство. Мы уверены, что оно загубит озеро Верхнее Куйто и деревню в целом, - написала корреспонденту "РГ" Анна Никандрова.

Поэтому жители собрались на сход и единогласно проголосовали против размещения рыбоводных участков на озере Верхнее Куйто. Они отметили несколько важных моментов. Во-первых, в Войнице нет централизованного водоснабжения. В деревне всего один маломощный колодец, и может случиться, что некоторые граждане вообще останутся без воды. Во-вторых, на озере уже есть девять рыбоводных участков. Их годовой объем - от 2450 до 2800 тонн.

- А в отчете о научно-исследовательской работе по теме "Подготовка научно обоснованной схемы рационального и эффективного размещения объектов экономической деятельности на водоемах Республики Карелия" указано, что предельные объемы выращивания форели в садках на акватории всего Верхнего Куйто составляют 800 тонн в год. Также имеется и ответ от специалистов Карельского научного центра РАН, в котором указано, что превышение предельных объемов выращивания приведет к попаданию в озеро биогенных элементов, появлению бактерий, выделяющих токсины, опасные для рыб, других животных и людей, - говорит Анна Никандрова.

У чиновников - свои аргументы. Мол, сегодня Карелия обеспечивает порядка 80 процентов всей форели отечественного производства на российском рынке. А к 2020 году планирует выращивать до 35 тысяч тонн, сейчас - в пределах 20 тысяч тонн. Так что это весомая прибавка в республиканский бюджет.

Но все региональные заводы расположены на озерах. Вот местные жители и опасаются за их экологическое состояние и нередко выступают против появления новых хозяйств. Тревожатся и ученые. Главный научный сотрудник Института биологии Карельского научного центра РАН, доктор биологических наук Ольга Стерлигова не один раз говорила, что основное условие технологического процесса выращивания форели - сохранение качества природных вод. Это особенно актуально для северных водоемов, в которых процессы трансформации органических веществ проходят крайне медленно. Все, что попадает в воду от форелевых ферм, не успевает переработаться. Основные источники загрязнения - корм и продукты метаболизма.

Кстати, в соседних Финляндии и Норвегии постепенно уходят от разведения форели во внутренних водоемах. Восемьдесят процентов хозяйств уже расположено в морских водах. Но Белое море в республике не подходит для разведения форели. Однако, как отмечают эксперты, есть и другие технологии - искусственные водоемы. Может, стоит их рассматривать? Необходим компромисс, который власти должны найти: не потерять в доходах, но и не навредить местным жителям.

Жители деревни Войницы предлагают свой вариант: организовать в их окрестностях заказник с целью сохранения уникальной природы, культурно-исторических объектов и памятников. Протокол собрания и подписной лист они отправили районным и республиканским чиновникам. Между тем 21 августа Верховный суд РФ оставил в силе решение Верховного суда Карелии об отмене приказа Минсельхоза республики о формировании рыбоводных участков на озере Верхнее Куйто.



