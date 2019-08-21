Больше крымчан получили право на бесплатный проезд в транспорте

В Крыму расширили список категорий граждан, имеющих право на льготный проезд. Об этом сообщается на сайте министерства труда и социальной политики РК.

В действующий список добавлены дети-инвалиды, инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов, инвалидов I группы (не более одного сопровождающего лица на одного ребенка-инвалида, инвалида I группы). Они могут бесплатно ездить в городских автобусах, троллейбусах, трамваях, а также на этих видах транспорта в пригородном сообщении. Компенсацию за их проезд автоперевозчики получат из бюджета.

Для получения удостоверения о праве на льготный проезд необходимо обратиться в орган труда и социальной защиты по месту жительства со следующими документами: заявлением, фотографией размером 2,5 на 3 сантиметра, копией документа, удостоверяющего личность. Соответствующий закон был принят Госсоветом РК 9 августа 2019 года и вступает в силу 25 августа.

По данным Минтруда РК, бесплатный проезд в общественном транспорте предоставляется в республике 32 льготным категориям граждан. С 2015 года перевозчикам компенсировано за их перевозку 4,3 миллиарда рублей.