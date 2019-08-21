Представьте, что вы поехали за город, устроили пикник, хорошо отдохнули, пожарили шашлыки, пообщались с друзьями и родственниками.

В разгар веселья вас укусил комар: ну невидаль, почешется и перестанет. А через два дня свалились с температурой 40, судорогами в мышцах, безудержной рвотой, менингитом, и бригаде врачей пришлось вытаскивать вас с того света. Именно такая страшная лихорадка Западного Нила сейчас атаковала Краснодар.

Региональным управлением Роспотребнадзора в городе уже зафиксированы семь случаев этого опасного заболевания.

Самое удивительное, что переносчиками вируса являются самые обыкновенные комары, которых можно встретить повсюду. На данный момент специалистами Краснодарского управления Роспотребнадзора установлено, что лихорадка Западного Нила в столице Кубани наступала именно после укуса этих кровососущих членистоногих. Но опасность заболевания состоит в том, что в пяти процентах случаев она заканчивается летальным исходом (в основном у людей пожилого возраста). И даже когда его удается избежать, лечение затягивается на несколько недель. Все это время больного преследуют высокая температура, озноб, судороги и тошнота. Ведь по медицинской классификации лихорадка Западного Нила относится ко второй группе патогенности наряду с такими опасными заболеваниями, как холера, бешенство, сибирская язва, вирус гепатита С, крысиный сыпной тиф и другими.

Cейчас управлением Роспотребнадзора мэрии Краснодара предписано принять меры по недопущению распространения вируса. В основном мероприятия касаются ликвидации заболачиваемых водоемов и свалок, где могут плодиться насекомые, а также оповещения населения, обеспечения больниц необходимыми лекарственными средствами и разных других действий по улучшению общего эпидемиологического фона в регионе. Но совершенно очевидно, что все эти инициативы не обеспечат стопроцентной защиты от распространения вируса. Ведь каким способом можно ликвидировать всех комаров в стране?

"В природе основными хозяевами вируса являются птицы и в меньшей степени млекопитающие, - говорится в сообщении Росприроднадзора. - Сам вирус встречается на территории почти всей современной России. В Краснодарском крае основным переносчиком этого опасного вируса являются комары родов Aеdes, Anopheles, Culex - это наиболее распространенные кровососущие членистоногие. При этом сам заболевший человек не представляет опасности для окружающих".

Для людей главные рекомендации, как избежать заражения, сводятся к тому, чтобы не допустить укуса комара. Для этого хорошо подходят всевозможные спреи и распылители, отпугивающие насекомых, различные дезинфицирующие вещества (кстати, они гарантированно уничтожают вирус), а также одежда, закрывающая открытые части тела.

Если человек все же заразился лихорадкой, то главной рекомендацией по лечению является немедленная госпитализация. Дело в том, что какого-то специфического метода борьбы с лихорадкой Западного Нила не существует. Все зависит от индивидуальных особенностей больного, его состояния и результатов медицинских исследований. Как правило, лечение проходит в палате интенсивной терапии или реанимации. В некоторых случаях хорошо зарекомендовало себя применение препаратов альфа-интерферона, вируснейтрализующих моноклональных антител.

Признаки заражения лихорадкой - озноб и температура 40°C

Признаками заражения лихорадкой Западного Нила является внезапное повышение у человека температуры до 38-40 C, что одновременно сопровождается ознобом. Заболевание протекает с резко выраженными проявлениями общей интоксикации организма: сильной головной болью преимущественно в области лба и глаз, мышечных болях во всем теле, а также в суставах конечностей. Возникает многократная тошнота, отсутствие аппетита, боль в области сердца и другие тяжелые симптомы. У почти половины больных на фоне заболевания обнаруживается синдром серозного менингита.

Какой бы экзотичной и в то же время ужасной ни казалась нам лихорадка Западного Нила, для России она не нова. Специалисты знают, что вспышки заболевания фиксировались в 1999, 2010 и 2011 годах в разных регионах по всему Югу России. А впервые сам вирус лихорадки был обнаружен еще в 1937 году, в государстве Уганда, расположенном в экваториальной Африке как раз у истоков Нила, на его Западном берегу. Оттуда заболевание и получило свое название. В течение XX века вирус распространился почти по всему миру. Его вспышки были зафиксированы во Франции, США, Индонезии, Греции, Украине, Израиле, Индии, Казахстане, Египте и многих других странах.

По данным Роспотребнадзора, из семи человек, заболевших сейчас на Кубани лихорадкой Западного Нила, двое предположительно прибыли из соседних областей. Это позволяет предположить, что вирус может заявить о себе не только в Краснодарском крае, но и почти в любом регионе России.

Конкретно

Где в России фиксировались вспышки вируса

Последний раз эпидемия лихорадки на территории страны произошла в 2011 году в Волгоградской области. Там было зарегистрировано 39 случаев заболевания. Обошлось без жертв - никто из заразившихся не умер. У большинства пациентов заболевание проходило со средней и легкой степенью тяжести. Но у двух человек наблюдалась тяжелая степень с поражением центральной нервной системы. Среди заболевших 14 человек были в возрасте старше 60 лет. Позже вирус распространился на Воронежскую область, где был зафиксирован еще 31 случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Случаи заражения отмечались также в Астраханской и Ростовской областях.

А годом ранее - в 2010-м - лихорадка из Африки также обрушилась на Волгоградскую область. Тогда заболели 226 человек, из которых шестеро скончались. Все летальные исходы наблюдались у пожилых людей. Среди всех заболевших наибольшую долю составляли пенсионеры в возрасте старше 60 лет, которые подверглись нападению комаров во время работ на своих дачных участках.

Фото: PHOTOXPRESS

Кстати

В зоне риска - Краснодар

По данным Роспотребнадзора, единичные случаи заболевания лихорадкой фиксируются в Краснодарском крае каждый год, но раньше они не приобретали массовый характер. При этом отделением особо опасных инфекций микробиологической лаборатории АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" и ФКУЗ "Причерноморская противочумная станция" проводятся регулярные исследования на лихорадку Западного Нила кровососущих комаров и клещей. По результатам исследования, сейчас вируса ЛЗН в изученных переносчиках не обнаружено. Несмотря на это, в Краснодаре зафиксировано уже семь случаев заболевания смертельно опасным заболеванием.