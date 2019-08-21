На Кубани за время летнего курортного сезона на воде погибли 118 человек. Такие цифры назвал сегодня на встрече с журналистами краевых и федеральных СМИ врио главы Управления МЧС по Краснодарскому краю Иван Лунев.

По его данным, в прошлом году эта цифра была значительно выше и составляла 187 человек. Причем по статистике, наибольшее число погибших приходится не на приезжающих курортников, а на местных жителей. Соответственно, и сами несчастные случаи происходят не на пляжах Черного или Азовского морей, а на водоемах, расположенных вдали от традиционных курортных территорий. Также Иван Лунев отметил, что на Кубани в 25 муниципальных образованиях (то есть почти в половине из 43 существующих в крае) нет ни одного водоема, оборудованного для купания людей. Это такие районы, как Абинский, Динской, Калининский, Каневской и многие другие.

- Правда, районные власти исправно размещают таблички, информирующие, что в том или ином месте "купание запрещено". Но ни одного оборудованного для купания водоема в этих 25 муниципалитетах так и не было создано, - отметил Иван Лунев.

В то же время, по его словам, два трети случаев гибели на воде происходит потому, что пострадавшие находились в алкогольном опьянении.

Также на встрече с журналистами руководитель краевого управления МЧС отметил, что в этом году сотрудниками ведомства при различных техногенных и природных катастрофах, пожарах и несчастных случаях было спасено около тысячи человек. При этом происходившие в крае в 2019 году ЧС нанесли Кубани экономический ущерб на общую сумму чуть более миллиарда рублей. А во время ликвидации бедствий сотрудниками МЧС было спасено различных материальных ценностей более чем на 2,5 миллиарда рублей.

По словам руководителя краевого МЧС, ведомство проводит большую работу по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций. Таким примером является установка трех тысяч датчиков, извещающих о пожаре, в квартирах и домах многодетных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. При возникновении возгорания такие датчики повышают вероятность быстро ликвидировать пожар, а также спасти жизни людей.

При тушении пожаров подразделения МЧС используют новейшее техническое оборудование. В том числе это тепловизоры, которые позволяют в помещении сквозь стены увидеть, как развивается пожар и куда ползет пламя, а также квадрокоптеры - для наблюдения с воздуха - робототехнические комплексы, позволяющие подать ствол для ликвидации огня без участия человека.

В то же время, по словам Ивана Лунева, в крае недостаточно развита инфраструктура, позволяющая оперативно ликвидировать ЧС. Например, в городах требуется значительно большее количество гидрантов - оборудования, позволяющего обеспечить подачу воды для тушения пожаров.