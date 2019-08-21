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21.08.2019 10:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Молодоженам посоветовали не вешать замки на Крымский мост

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Крымский мост предостерег молодоженов от использования его конструкций для проведения свадебных церемоний, в частности, навешивания символических замков на барьерное ограждение. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Пост о зарождении новой традиции появился в группе "Керченский мост" в соцсети "ВКонтакте". На опубликованной видеозаписи жених и невеста навешивают розовый замок с оттиском "Совет да любовь" на барьерное ограждение моста. При этом автомобиль молодоженов в нарушение правил дорожного движения остановлен на проезжей части моста с открытым багажником и дверьми.

Керченские молодожены и раньше включали в программы своих свадебных торжеств фотографирование на фоне грандиозного моста и его белоснежных арок. Организаторы свадеб сразу точно подметили, что соединивший таманский и керченский берега мост довольно точно символизирует соединение двух судеб.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Но раньше молодожены фотографировались с керченского берега: прекрасный вид на сооружение открывается с возвышенности у Крепости Керчь. Некоторые пары включают в программу проезд по мосту свадебного кортежа, что также не запрещено законом. Что же касается навешивания замков на конструкции моста - это уже очевидное нарушение.

- Мы, конечно же, поздравляем молодых и желаем провести незабываемое путешествие и отдых в Крыму, - прокомментировали видеозапись в инфоцентре "Крымский мост". - Но замок с барьерного ограждения служба эксплуатации вынуждена убрать для соблюдения норм безопасности на мосту. Напоминаем, что остановки на мосту запрещены. За нарушение правил дорожного движения установлен штраф.

Большинство пользователей соцсетей осуждают новую свадебный флешмоб и считают, что Крымский мост - не место для таких ритуалов.

- Они не вандалы конечно, но это лишнее: на свой замочек им наверняка еще раз захочется полюбоваться, - рассуждает Анжелика. - Другим тоже захочется, одним словом - нельзя и точка, нужно понимать значение этого слова.

В основном люди призывают оштрафовать молодоженов за нарушение ПДД. Но есть и откровенно злорадные комментарии: например, один из участников дискуссии призывает навесить цепь на колесные диски "Октавии", а на него - этот замок.

Общество Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив РГ-Видео
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