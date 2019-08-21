По данным Единого реестра застройщиков, в 2018 году группа компаний "Монолит" стала первой по объему ввода жилья в эксплуатацию, а с начала текущего года - и постоянным лидером по объему текущего жилищного строительства в Крыму. Сегодня в непрерывном производстве застройщика около 120 тысяч квадратных метров, и он занимает 213-е место в рейтинге застройщиков Российской Федерации.

Для сравнения, в течении аналогичного периода прошлого года площадь застройки составляла у компании 86 тысяч квадратных метров, а в рейтинге застройщиков РФ она была на 301 позиции.

- Наши объемы будут еще расти. Осенью мы планируем начать строительство новых очередей микрорайона "Крымская роза", - рассказал генеральный директор Якуб Асанов. - Сегодня активно возводится квартал "Лаванда", и каждый может увидеть его первые дома. Еще буквально несколько месяцев - и начнет расти вторая очередь ЖК "Черника". Это совершенно новый продукт для полуострова, в котором объединены классы жилья "стандарт" и "комфорт".

Строительство второй очереди "Крымской розы" началось весной. Площадь территории жилого квартала составляет 2,5 гектара. Проектом предусмотрено 18 монолитных секций разной этажности - от 5 до 15 этажей. При этом застройщик предусмотрел нетиповые форматы квартир: двухуровневые с патио, квартиры с террасами и антресолью, апартаменты квартирного типа - всего 28 вариантов планировок. Площадь помещений варьируется от 31 до 97 "квадратов".

В компании подчеркивают, что "Черника" - новшество на рынке недвижимости. Помимо разнообразных квартир, здесь будет и современное благоустройство. Дворовое пространство станет полноценной пешеходной зоной. Некоторые секции будут объединены одноэтажными зданиями коммерческого назначения, благодаря которым планируется развивать собственный стрит-ритейл.

Внутреннее устройство также будет непривычным для крымского региона. Во-первых, вход в подъезд будет на уровне земли, что удобно для пожилых людей, мам с колясками, маломобильных групп населения. Во-вторых, подъезды будут сквозные, то есть с двумя входами: один - со стороны закрытого двора, а второй - с улицы. В-третьих, каждый подъезд оборудован специальным местом для колясок и велосипедов, а также помещением для консьержа.

- При проектировании микрорайона "Крымская роза" мы в первую очередь думали о его жителях, - подчеркнул генеральный директор. - Именно поэтому мы продумывали каждый квартал, каждую улицу, каждую планировку квартиры до мелочей. Мы уверены, что "Крымская роза" станет комфортным пространством для общения, развития и качественного отдыха.

Группа компаний "Монолит" не только совершенствует свою строительную деятельность, но и все больше отвечает принципам социальной ответственности. Осенью прошлого года создан благотворительный фонд "Содействие и развитие". Его цель - оказание помощи в строительстве культовых объектов, решение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, экологических или иных общественно значимых проблем на основе добровольных взносов и пожертвований.

- Уже более трех лет мы реализуем проекты корпоративной социальной ответственности, - отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом Оксана Афанасьева. - Для нашей компании эта деятельность - неотъемлемая часть работы. Мы, конечно, хотели ее масштабировать и систематизировать. Именно поэтому мы создали фонд и сконцентрировались на четырех основных направлениях: экологическое, спортивное, культурное и благотворительность. Последнее включает в себя строительство Храма святой великомученицы Екатерины, поддержку подопечных волонтерских организаций и детских реабилитационных центров.

Строительная компания продолжает работу над фотопроектом. В этом году выйдет уже четвертая фотокнига "Крым вдохновляет". Идея этого издания - рассказать о деятелях искусства, которых полуостров вдохновил на создание произведения. Всего в книгу войдут 12 исторических личностей, среди которых Иван Айвазовский, Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов. Необычно, что образы деятелей культуры создадут крымчане - на специальных фотосессиях они перевоплотятся в известных исторических деятелей.

В этом году произошли изменения и в экологическом проекте "Экомоны".

Проект "Экомоны" знакомит детей с технологией раздельного сбора мусора. Фото: Группа компаний "Монолит"

- Мы обновили программу, и теперь на уроках рассказываем не только о раздельном сборе мусора и утилизации батареек, но и в целом об экономии ресурсов, - рассказала Оксана Афанасьева. - Кроме того, чтобы обратить больше внимания на сохранение воды и электроэнергии, мы провели несколько экологических акций в городе. Волонтеры проекта совместно с "живым" Экомоном прошлись по центру города и рассказали о самых простых, но важных правилах экономии ресурсов.

По словам Афанасьевой, не менее важным направлением остается поддержка крымского спорта. Застройщик по-прежнему поддерживает Федерацию тайского бокса Республики Крым, профессиональный футбольный клуб "Кызылташ", а также соревнования любительской лиги "Беговой Крым".

"Монолит" поддерживает развитие крымского спорта. Фото: Группа компаний "Монолит"

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