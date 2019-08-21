Музейная выставка расскажет о Волжской военной флотилии

Музеи Волгограда и Астрахани организовали совместную выставку, посвященную Волжской военной флотилии. Это речное формирование сыграло важную роль в Сталинградской битве, после победы в которой боевые единицы были переброшены на Азов и Днепр. А на Волге остались лишь тральщики, расчищавшие русло великой реки от мин. В 1944 году флотилию окончательно расформировали - Волга к тому моменту считалась уже мирной акваторией. Формирование флотилии шло от Нижнего Новгорода до Астрахани, поэтому музейщики и приняли решение объединить фондовые коллекции.

- Командующий 62-й армией Василий Чуйков признавал исключительное значение Волжской военной флотилии в Сталинграде. Невозможно было бы обеспечить снабжение города без помощи речников, - сказал директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев.

Речники под огнем переправляли на левый берег гражданское население и раненых. Более 500 тысяч краснофлотцев участвовали и в боях на суше. Из-за цвета бушлатов немцы называли краснофлотцев черной смертью.

Относительно недавно из Волги подняли катер БК-31 с останками членов команды. В 2020 году будет открыт мемориал на нижней террасе набережной. Конечно, акватория не до конца расчищена: не только суда, но и самолеты находятся на дне.

Фотографии и предметы из музейного фонда перевозили из города в город в сопровождении вооруженной охраны. До середины октября экспонаты будут в Волгограде. Потом до конца года выставка переместится в Астрахань.

- Сотрудничество необходимо в музейной практике. В этом году запланировали проведение трех совместных выставок, - говорит директор Астраханского музея-заповедника Алексей Булычев. - В самой Астрахани не было войны, но в нашем Музее боевой славы одна из экспозиций посвящена Сталинграду.