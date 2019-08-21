Музейная выставка расскажет о Волжской военной флотилии

Новости

В Краснодаре произошла массовая перестрелка 09:39
На поиски пропавших в Югре мальчиков вылетел вертолет 09:30
Исследования показали, от чего зависит успех лечения псориаза 09:30
Президенты США и Румынии выступили против "Северного потока-2" 09:26
Три человека погибли при пожаре под Красноярском 09:25
В Екатеринбурге у пассажирки самолета изъяли японский меч 09:23
Актер Тим Рот удостоился "Почетного сердца Сараево" 09:23
В Сибири произошло несколько землетрясений 09:22
В Госдуме предлагают ввести "первосентябрьский капитал" 09:16
Малкин поддержал Нурмагомедова перед боем с Порье 09:12
Рублев вышел в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме 09:10
Амурчане во время наводнения бросили свою беспомощную мать 08:51
США будут применять в космосе ядерные системы 08:51
Жара усилится сегодня в столице 08:36
Найдено тело погибшего на Каспии пилота МиГ-29 ВВС Азербайджана 08:36
Трамп допустил снижение налогов 08:33
Бывший футболист сборной РФ Сычев заявил о желании возобновить карьеру 08:27
Число жертв аварии в Якутии возросло до шести 08:19
Росстат подсчитал траты россиян алкоголь и табак 08:16
В Приамурье восстановили больше 250 км дорог после паводка 08:15
Перевозчики: Подъем Амура не помешает транспортировке косаток 08:08
Ари и Мартынович не помогут "Краснодару" в Греции 07:46
Теннисист дисквалифицирован на восемь лет за договорные матчи 07:36
В Доминикане обезврежена крупнейшая в регионе сеть наркотрафика 07:31
Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь 07:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 08:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Река помощи

Музейная выставка расскажет о Волжской военной флотилии
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 185(7943)
Музеи Волгограда и Астрахани организовали совместную выставку, посвященную Волжской военной флотилии. Это речное формирование сыграло важную роль в Сталинградской битве, после победы в которой боевые единицы были переброшены на Азов и Днепр. А на Волге остались лишь тральщики, расчищавшие русло великой реки от мин. В 1944 году флотилию окончательно расформировали - Волга к тому моменту считалась уже мирной акваторией. Формирование флотилии шло от Нижнего Новгорода до Астрахани, поэтому музейщики и приняли решение объединить фондовые коллекции.
Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва" Матросы на орудийной башне бронекатера, 1942 год. Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"
Матросы на орудийной башне бронекатера, 1942 год. Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

- Командующий 62-й армией Василий Чуйков признавал исключительное значение Волжской военной флотилии в Сталинграде. Невозможно было бы обеспечить снабжение города без помощи речников, - сказал директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев.

Фото: Николай Грищенко/РГ
Министра обороны Сербии восхитил вертолет Ми-35М

Речники под огнем переправляли на левый берег гражданское население и раненых. Более 500 тысяч краснофлотцев участвовали и в боях на суше. Из-за цвета бушлатов немцы называли краснофлотцев черной смертью.

Относительно недавно из Волги подняли катер БК-31 с останками членов команды. В 2020 году будет открыт мемориал на нижней террасе набережной. Конечно, акватория не до конца расчищена: не только суда, но и самолеты находятся на дне.

Фотографии и предметы из музейного фонда перевозили из города в город в сопровождении вооруженной охраны. До середины октября экспонаты будут в Волгограде. Потом до конца года выставка переместится в Астрахань.

- Сотрудничество необходимо в музейной практике. В этом году запланировали проведение трех совместных выставок, - говорит директор Астраханского музея-заповедника Алексей Булычев. - В самой Астрахани не было войны, но в нашем Музее боевой славы одна из экспозиций посвящена Сталинграду.

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград ЮФО Астраханская область Астрахань Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме предлагают ввести "первосентябрьский капитал"
CNN: Трамп и Макрон договорились позвать Россию на встречу G7
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе