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21.08.2019 15:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Дону 11-летнему мальчику ампутировали руку после перелома

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

Министерство здравоохранения Ростовской области проведет поверку качества оказания медицинской помощи ребенку, которому была ампутирована рука после банального перелома.

Покалеченной ингушской девочке ампутировали часть руки

По данным РИА Новости, 11-летний мальчик получил травму руки в Зерноградском районе. В местном медучреждении ему провели операцию и наложили гипс. Однако конечность болеть не перестала, а состояние ухудшилось. В областной детской больнице, куда его перевели, у ребенка выявили гангрену, из-за чего было принято решение об ампутации.

"Оперативное лечение выполнено по жизненным показаниям, по решению консилиума специалистов. Мальчик уже переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии в палату хирургического отделения, где находится вместе с мамой", - уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области. Его состояние медики характеризуют как средней тяжести. Угрозы жизни нет. Соответствующее лечение он получает своевременно и в полном объеме. Также с ним работает психолог.

Тем временем остается непонятным, кто виновен в том, что пришлось применить столь кардинальные меры после рядовой травмы? На какой стадии лечения возникла ошибка, сделавшая в итоге ребенка инвалидом?

"Экспертиза качества и проверочные мероприятия оказания медицинской помощи проводится страховыми медицинскими организациями после окончания лечения и выписки пациента. В настоящее время министерством здравоохранения области проводится ведомственная проверка, по результатам которой будут приняты меры", - официально сообщается на сайте донского минздрава.

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