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В Ростовской области вынесен приговор врачу общей практики, обвиняемой в служебном подлоге и мошенничестве. Доктор провела "диспансеризацию" пациентов, не видя их в глаза. Да и сами пациенты были не в курсе того, что их тщательно осматривали медики.

Сегодня диспансеризация россиян проводится повсеместно. На раннее выявление заболеваний и их предупреждение государство направляет громадные средства. Разумеется, за каждого обследованного пациента медработники получают добавку к зарплате. Этим и воспользовалась врач общей практики Каргинской амбулатории ЦРБ Боковского района Ростовской области.

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"Следствием и судом установлено, что врач с 20 февраля 2017 года по 27 октября 2017-го, находясь в служебном кабинете, внесла заведомо ложные сведения в карты учета диспансеризации о якобы проведенном обследовании 32 граждан. Собранные Шолоховским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора", - сообщили "РГ" в следственном управлении СК по Ростовской области.

Сведения об обследовании, которого не было, врач внесла в карты пациентов. Затем данные были предоставлены в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области, откуда и были перечислены деньги на оплату диспансеризации, в том числе и выплату тому самому доктору.

Приговором суда врачу назначено наказание в виде лишения свободы на 1,6 года условно с испытательным сроком один год. Также она оштрафована на десять тысяч рублей.

Тем временем

Это не первый случай, когда медики таким образом преступают закон ради наживы. Хитрила с диспансеризацией и терапевт из Чертковского района, обследовав более двух десятков "мертвых душ". Тогда за мошенничество врач была оштрафована на 100 тысяч, а медсестре, которая также участвовала в подлоге, пришлось заплатить 20 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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