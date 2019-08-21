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21.08.2019 19:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По следам Цапков

На Кубани пресекли крупную земельную аферу
Текст: Татьяна Павловская ( "Российская газета", Краснодар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(7944)
Ленинградский районный суд Кубани приговорил к 2,5 года колонии отставного полковника Геннадия Кучму - за мошенничество в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (ч. 4, ст. 159 УК РФ).

Эта история имеет прямое отношение к семейному клану Цапков из станицы Кущевской. На протяжении многих лет богатство клана прирастало за счет земли, которую члены банды Сергея Цапка, признанного виновным в организации зверского убийства 12 человек и других тяжких преступлениях, отбирали у местных фермеров. В Кущевском районе они оформлялись на фирму "Артекс-Агро", принадлежащую матери главаря ОПГ, а в соседнем Ленинградском районе - на его гражданскую жену, и хозяйство "Юг Агротехника".

Фото: iStock
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К земельным аферам оказался причастен и отставной полковник полиции Геннадий Кучма. Пять лет назад он стал замдиректора "Юг Агротехники". И, засучив рукава, взялся за дело, начатое еще Анжелой-Марией Цапок. В свое время она обманом завладела свидетельствами о праве собственности на 100 гектаров земли, но переоформить их на себя не успела из-за ареста супруга. Геннадий Кучма решил завершить аферу, причем участки он оформлял на собственного отца. Еще в 2015 году суд, куда обратились обманутые пайщики, признал эти сделки незаконными. Для отмены этого решения полковник потратил массу времени и сил, дошел до Верховного суда РФ, но потерпел фиаско.

Заявление пайщиков послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Резонансный процесс продолжался долго, но завершился в итоге обвинительным приговором и взятием под стражу подсудимого. Потерпевшие, кстати, оспорили его - за мягкостью.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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