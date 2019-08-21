Немцы увидели пропасть между статьями западных СМИ о Крыме и реальностью

Находящиеся с визитом в Крыму представители общественной организации из Германии Druschba Global заявили об огромной пропасти между реальной обстановкой на полуострове и ее освещением в западных СМИ.

- Наш приезд - знак выражения дружбы, - сказал глава немецкой делегации Дирк Нессениус. - Мы каждый день передаем информацию в Германию, публикуем тексты, фотографии, и благодаря этому многие наши соотечественники могут познакомиться поближе с Крымом. Многие люди уже понимают, что есть целая пропасть между тем, что рассказывают немецкие власти о Крыме, и что мы наблюдаем в действительности. Опросы в Германии показывают, что большинство немцев не рассматривает Россию как врага, вопреки тому, какую неправдивую информацию распространяют немецкие средства массовой информации.

По словам Нессениуса, что Druschba Global планирует осенью провести большую конференцию со всеми заинтересованными лицами, с которыми обсудят сотрудничество с Республикой Крым и варианты его расширения.

В свою очередь, председатель Комитета по межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель выразил надежду в приходе на полуострове новых инвесторов из Германии, а также в скором запуске прямого авиасообщения между Симферополем и городами ФРГ. В завершение встречи стороны обменялись памятными сувенирами.

Ранее 15 общественников из Германии, приехавшие в Крым с ознакомительным визитом, побывали в приходе Успения Пресвятой Девы Марии в селе Кольчугино (Кроненталь) Симферопольского района, основанном немцами-переселенцами в 1810 году. Также гости посетили республиканскую универсальную научную библиотеку им.Франко, дворцово-парковый комплекс "Ханский дворец" в Бахчисарае и потенциальную инвестиционную площадку в селе Песчаное Бахчисарайского района. Сегодня на встрече в Госсовете РК немцы надели футболки с надписью "Я люблю Крым". Слово "люблю" символизирует сердечко, половина которого окрашена в цвета флага Германии.