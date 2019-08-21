Почему в Крыму дети не успевают пройти профосмотры к 1 сентября

Накануне 1 сентября родители будущих детсадовцев, школьников и студентов жалуются на сложности в прохождении детьми профосмотров и получении справки об определении группы здоровья. К узким специалистам надо записываться на месяц вперед, а перед кабинетами огромные очереди.

- Запишите нас к неврологу, - просит в регистратуре Симферопольской ЦРКБ мама будущего первоклассника.

- Могу только на 15 сентября. Почему вы раньше не подошли? - отвечают из окошка.

- Я подходила, тогда у вас не было расписания работы врача, а теперь все занято на месяц вперед.

Отказ получает и жительница села Скворцово Екатерина, собирающая справки для поступления в детсад маленького Димы. Нужный ей лор сначала была в отпуске, а теперь ее график не вмещает всех желающих. Специалист один на всю поликлинику, обслуживает и детей, и взрослых одновременно.

- За несколько месяцев побывали только у двух специалистов - хирурга и окулиста, - возмущается Екатерина. - К остальным вы не записываете. А ребенку уже через несколько недель в сад - там требуют документы из больницы. Да и сколько можно таскать ребенка по автобусам из пригорода.

- Мы тут при чем? Мы только записываем! А принимают врачи, - отвечают работники регистратуры. - Что мы можем сделать, если специалистов нет?

В администрации больницы говорят, что в конце весны и первой половине лета будущие детсадовцы, первоклашки, студенты были в приоритете: бригады ездили еженедельно в села района и принимали детей там. Поэтому некоторые дети в мае смогли пройти врачей в своих школах. Но в целом никто не отрицает: проблема - в дефиците врачей.

- К нашей больнице прикреплены 40 тысяч детей, и мы выбиваемся из сил, - рассказал один из сотрудников больницы, не пожелавший озвучивать свое имя и должность. - Нам не хватает кадров. Детский "узист" работает на полставки, отоларинголог обслуживает и детей, и взрослых всего района. Узкие специалисты принимают 40-50 человек в день! Регистратор честно говорит, что у того же психиатра все забито до 15 сентября. По приказу минздрава мы формируем план приема пациентов для профосмотра. Но он рассчитывается исходя из количества прикрепленного населения, а обслуживаем мы в соответствии с возможностями. За семь месяцев мы смогли принять 7,3 тысячи детей при плане 12,1 тысячи. Мы заинтересованы в профосмотрах детей, потому что больница получает за них средства ОМС. Но из-за сложностей не всегда успеваем в срок. В таких случаях ТФОМС нам не платит. Надо создать отделение профилактических медосмотров несовершеннолетних, в котором узкие специалисты будут заниматься только профосмотрами.

Такая же ситуация в медучреждениях Симферополя. Ирина Трушко рассказывает, что ее сыну-подростку нужно было пройти в Симферопольской ГДКБ десяток врачей, сделать несколько анализов и исследований. Но чтобы попасть к офтальмологу, лору, эндокринологу, нужно приходить в поликлинику к восьми утра и, распихивая локтями всех желающих, пробиваться к регистратуре. В очереди - около 70 человек! И к началу учебного года профосмотр не пройти.

Как подтвердили в минздраве РК со ссылкой на данные администрации Симферопольской ГДКБ, очереди действительно увеличились перед 1 сентября, и медучреждению принять всех желающих сложно: в графиках многие дети "запланированы" на сентябрь-декабрь.

- Образовательные учреждения требуют справки о профосмотре к началу учебного года, - говорит замминистра Антон Лясковский. - Это провоцирует необоснованное формирование очередей. С информацией об этой проблеме направлено письмо начальнику управления образования администрации Симферополя.

Минздрав перекладывает ответственность за очереди на школы, требующие справки, и не видит причины проблемы в тотальном дефиците кадров и дезорганизации в медучреждениях. Выходит, ничего страшного в том, если в школе несколько месяцев не будут знать о допустимой нагрузке на уроках физкультуры и необходимой диете детей с ослабленным здоровьем. В то же время в приказе самого минздрава говорится, что "профосмотры позволяют своевременного выявлять возможные заболевания, уточнять диагнозы, определять группу здоровья для занятий физкультурой". .

Кстати

По данным Совмина РК, из 8000 ставок врачей не заняты 600, а из 18 тысяч ставок среднего медицинского персонала вакантны 1,4 тысячи. Между тем согласно приказу ведомства, продолжительность первого этапа профосмотра должна составлять не более 20 рабочих дней. Еще 25 дается на дополнительные обследования, если они потребуются.

Комментарии

Татьяна Сухина, начальник управления образования администрации Симферополя:

- Родители будущих первоклассников обязаны принести документы к 1 сентября. Это регламентировано законодательно. Остальные школьники могут предоставлять данные в течение года. У меня нет информации, что от остальных школьников кто-то требует справки о прохождении профосмотра к сентябрю. А чтобы не было очередей в медучреждениях, надо работать эффективнее.

Светлана Дмитрова, начальник управления образования администрации Симферопольского района:

- С такой проблемой у первоклассников мы сталкивались последний раз два года назад. Тогда мы обращались в районную больницу, и этих детей принимали вне очереди. А сейчас к нам жалоб от родителей не поступало. У остальных школьников медицинская справка действует в течение года. Для них профосмотры организовываем на базе школ. Самостоятельно пройти врачей к сентябрю, помимо первоклассников, должны поступающие в детский сад. Более подробная информация в федеральном законе "Об образовании".