Политологи заявили об электоральной интеграции Крыма в Россию

Накануне предстоящих 8 сентября выборов в Государственный совет Республики Крым и муниципальные советы Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) опубликовал результаты экспертного опроса, в котором приняли участие специалисты в области политологии, социологии и политической географии. Они дали прогноз явке на избирательные участки в единый день голосования, а также назвали политические партии, которые вероятнее всего преодолеют 5-процентный барьер на выборах в парламенты.

Руководитель филиала ФоРГО в Симферополе Наталья Киселева, ссылаясь на мнение 97 процентов экспертов, констатировала, что интеграция Республики Крым и Севастополя в электоральное поле России уже состоялась. И сегодня итоги голосования на выборах разного уровня в двух новых субъектах федерации почти ничем не отличаются от результатов регионов материковой части РФ.

- Электоральная интеграция полуострова в состав РФ произошла гораздо быстрее, чем экономическая, правовая и юридическая, - констатировала Ольга Ярмак, кандидат социологических наук, заведующая кафедрой социальной коммуникации Севастопольского госуниверситета. - Явка на предстоящих выборах скорее всего останется на уровне предыдущих выборов или несколько снизится, но будет на уровне этого показателя в других субъектах федерации РФ. В этом смысле мы стали такими же гражданами России, как и жители других регионов, и мы думаем также.

Как прогнозируют более 60 процентов опрошенных экспертов, явка на выборах парламентов РК и Севастополя второго созыва несколько снизится (для сравнения, в 2014 году это 53,56 процента в РК и 48,49 процента в Севастополе). При этом надо учесть, что на региональном уровне она традиционно ниже, чем на выборах в Госдуму и выборах президента РФ.

- На референдуме в марте 2014 года крымчане и севастопольцы решили свой основной вопрос о возвращении в состав РФ, и с этого момента электоральная активность снизилась, - считает доцент кафедры политических наук философского факультета КФУ, кандидат исторических наук Андрей Никифоров. - До 2014 года мы выбирали между пророссийскими силами (которые таковыми на самом деле и не были) и национально-демократическим спектром - опять же в кавычках. Последний имел пять-шесть процентов за счет использования национального фактора. В ситуации после 2014 года большинство избирателей отдают предпочтение партии власти, а запрос на оппозицию в крымском обществе еще не сформировался. Нет и лидеров, готовых ее возглавить. Оппозиция - не котенок, которого можно захотеть и завести - для ее появления в местных парламентах должны созреть условия.

Как считает доцент кафедры культурологии и религиоведения философского факультета КФУ Николай Кузьмин, причина низкого рейтинга условно оппозиционных парламентских партий в РК в том, что партийная система в Республике Крым сформировалась лишь номинально.

- Партии формально существуют, а фактически их нет, - считает Кузьмин. - Их региональные организации просто висят в воздухе, а их активности не видно и не слышно. У части общества есть протестные настроения, но структуры, способной их использовать и направлять, в Крыму нет.

100 процентов экспертов сошлись во мнении, что 5-процентный барьер в Госсовет РК пройдет "Единая Россия". 79 процентов верят в преодолении этой планки ЛДПР, 58 процентов - КПРФ. Лишь 17 процентов политологов верят в получение депутатских мандатов кандидатами от "Справедливой России", и 13 процентов - кандидатами от "Родины". В целом же более половины экспертов говорят об увеличении числа партий в законодательных органах РК и Севастополя, а около 40 процентов сомневаются в этом.

Напомним, Избирательная комиссия Крыма зарегистрировала 668 кандидатов в депутаты Госсовета. Избирателям предстоит выбрать 75 депутатов - 50 по партийным спискам и 25 по одномандатным округам.

Справка "РГ"

На выборах в Госсовет Крыма первого созыва 14 сентября 2014 года "Единая Россия" получила по партийным спискам 70,18 процента голосов, ЛДПР - 8,49 процента, КПРФ - 4,48 процента, "Родина" - 2,65. Таким образом, по партийным спискам "ЕР" получила 45 кресел, ЛДПР - 5. Во всех 25 одномандатных округах победили кандидаты от "Единой России".