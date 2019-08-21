После очередного взрыва газа, разрушившего жилой дом в Ростовской области, я на всякий случай вызвала мастера проверить, как работает вентиляция в моей квартире на первом этаже. Специалист сунул горящую спичку в отверстие между кухней и ванной - тяги не было.

В панельном доме против всех правил не оказалось вентиляционного канала. Фото: Ирина Варламова

Мы зашли в квартиру на втором этаже посмотреть, как устроена вентиляция у них.

- У них тоже нет тяги, как-то непонятно все, - пожал плечами мастер и на мой вопрос, что делать в таком случае, не ответил. А еще посоветовал не вызывать газовщиков - такое грубое нарушение, сразу отключат газ! Потом позвонил своему начальству, долго ругал строителей, газовую службу, ну и вообще саму систему ЖКХ. Пообещал, что доложит о нашем случае в управляющую компанию (у фирмы, где он работает, с нашей УК договор на обслуживание), и ушел. Не дождавшись вестей, я сама пошла в ЖЭУ-5, обслуживающую наш дом, специально отпросившись с работы - организация работает до 17.00. Дамы в техническом отделе посочувствовали, сняли копию со схемы моей и соседней квартиры (сначала, правда, сказали, что такой схемы у них нет, я настояла).

- Так у вас вообще нет вентиляции, как же так? - воскликнули сотрудницы. - Это же опасно!

На мой вопрос, что делать, пожали плечами: мы с таким первый раз сталкиваемся. Попасть к директору я не смогла, он принимает только по средам.

Один из моих знакомых успокоил: вызываешь представителей ВДПО, и они делают тебе вентиляционный ход. И нет проблем! Я оформила заявку в ВДПО Ростова, заплатила за визит мастера 900 рублей, и на следующий день он уже изучал отверстия, соединяющие ванную с кухней.

- Это фальшвентиляция, она никуда не идет, - вынес вердикт вэдэпэошник и предложил сбить потолок в ванной, так как у нас как бы комната в комнате. Потолок двойной.

- Если не найдем вентиляционного хода, попробуем продолбить здесь (показал на стену рядом с раковиной). Но ничего не обещаю, кто знает, куда ведет ваш дымоход и есть ли он вообще.

Уточняю, что, судя по схеме моей квартиры, его нет. Не увенчается ли поиск обрушением - дом-то панельный?

Специалист сказал, что не уверен в безопасности работ, и ушел, оставив квитанцию на 900 рублей. А что делать мне, не сказал.

Я позвонила знакомому архитектору, узнать, можно ли в поисках дымохода сбить потолок, как подсказал мне мастер ВДПО.

- С ума сошли! - воскликнул архитектор Владимир Павлович и пообещал на выходные привезти своего специалиста. Тот сказал, что выход один - выводить вентиляцию через фасадную стену, как в частном доме. Для разрешения на проведение работ я, дождавшись среды, опять отправилась в ЖЭУ. Директора на месте не было.

- Теперь он принимает первую и последнюю среду месяца, - доложила секретарь, но позволила подойти завтра...

Армен Мурадян, руководитель компании, выслушал меня и согласился, что вариант вполне приемлем. Только надо, чтобы компания подготовила проект. Архитекторы красиво нарисовали, сделали описание работ, поставили печать.

- Надо еще резюме компании, которая будет вам все это делать, - сказал директор.

Резюме мне дали, заверенное мокрой печатью и подписью директора, крупной, солидной, кстати, стройкомпании "Донстройтраст".

- А где пункт, что качество работ гарантирует? - устало спросил директор ЖЭУ-5. Я устало сходила за новым документом, где написано, что гарантируют. Но разрешение на проведение работ мне так и не выдали. Оказывается, свою оценку должна дать компания ООО "ВК-Сервис" (у нее договор с нашей УК). Ее представитель приходил ко мне в первый раз. Он же прибыл оценивать новый проект. Сначала не понял, что от него хотят, потом созванивался с инженером и со своим начальством. Наконец доложил, если сверлить отверстие в стене дома, я должна вывести дымоотвод из нержавеющего железа от первого этажа до самой крыши. В доме 10 этажей. Оплатить материал и работу придется, скорее всего, мне. С этим вопросом я опять пришла в ЖЭУ.

- Вы уже как к себе домой, - недовольно буркнула секретарь.

Армен Мурадян вместе со мной посмеялся над предложением строить трубу "до неба". Согласился, что у меня не пекарня, столько гари не будет. Но разрешение на проведение работ не дал.

- Давайте попробуем найти вентиляционный ход. У вас как раз ремонт в ванной, пусть ребята сделают два технологических отверстия.

...Через прорубленные в потолке оконца сантехник Эдик разглядел путь, который ведет в лифтерскую и упирается в дыру, обработанную монтажной пеной.

- Теперь мы прокладываем вентиляцию через лифтерку, и не надо уродовать фасад. А то неэстетично, - резюмировал директор.

Месяц ушел на стыковку представителей лифтовой компании (у них ключ от лифтерской) и вентиляционной. Когда каморка папы Карло наконец распахнулась, мастер "ВК-Сервис" нарисовал карандашом, где штробить, сказал, что передаст данные в УК, и просил больше ему не звонить. Он улетает в Китай.

...В первую среду июля у директора болела голова и подскочило давление.

- У меня тоже давление скачет, - пожаловалась я, - из-за того что никак не проведу вентиляцию.

Но с директором удалось договориться только в последнюю среду июля. Расходы пополам. Они (УК) оплачивают материалы, я - работу. Даже бухгалтеру позвонил. Через неделю зашла в ЖЭУ. Ура - счет оплатили! Теперь жду, когда привезут материалы. А самое главное, как попасть в лифтерку? Это будет тот еще квест.

Хроника

Переход жильца через Коммунальные Альпы

Январь: ЖЭУ-5 - три раза

Февраль: ВДПО Ростова - один раз

Февраль: архитектурная мастерская - один раз

Февраль: ЖЭУ-5 - один раз

Март: ЖЭУ-5 - три раза

Март: архитектурная мастерская - два раза

Апрель: ЖЭУ-5 - два раза

Май: ЖЭУ-5 - три раза

Июнь: ЖЭУ-5 - два раза

Июнь: архитектурная мастерская - два раза

Июль: ЖЭУ-5 - два раза

Август: ЖЭУ-5 - два раза

Август: ...