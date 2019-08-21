Новости

В Москве закроют Лефортовский тоннель 15:55
На Дону 11-летнему мальчику ампутировали руку после перелома 15:51
Вышли сразу два трейлера нового фильма со Скарлетт Йоханссон 15:41
В горах КЧР военные кавалеристы совершили рекордный переход 15:40
Новый океанариум построят в Москве 15:34
Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам, оскорбляющим гимн РФ 15:17
Занятия проекта "Здоровая Москва" посетили более 150 тысяч раз 15:07
В Керчи возобновят реставрацию Митридатских лестниц 15:07
Новосибирские врачи удалили из желудка девушки огромный волосяной шар 15:00
Ученые доказали, что Месси лучше Роналду 14:56
В Самаре у дома должника установили говорящую "пирамиду позора" 14:56
Московский зоопарк в "Ночь кино" покажет фильм о пандах 14:52
Юрий Лоза поделился оригинальным секретом счастливого брака 14:51
В Йемене сбили американский военный беспилотник MQ-9 14:48
Мосгорсуд отменил приговор ранее осужденному к лишению свободы экс-судье 14:46
Берлин отказал США в защите танкеров в Ормузском проливе 14:41
В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки 14:36
Сочи атаковали гусеницы американской белой бабочки 14:33
В Волгограде завели дело на бандитов, напавших на полицейских 14:30
Смольный запретил новое строительство в городских парках 14:29
Дети депутата, подозреваемого в убийстве жены, останутся с бабушкой 14:05
В Суворовском музее Петербурга проведут исторический квест 14:05
Лукашенко поручил оказать содействие частному бизнесу 14:00
Завершается реставрация флигелей усадьбы на Большой Ордынке 13:58
В Благовещенске дети пострадали при обрушения штукатурки в детсаду 13:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 14:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сочи атаковали гусеницы американской белой бабочки

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Курортный Сочи буквально атаковали гусеницы американской белой бабочки - вредители всех растений - от шелковицы и инжира до дуба и клена. Об этом сообщает "Общественное телевидение России" (ОТР).

Фото: Аркадий Колыбалов.
Зачем запускают щук, толстолобиков и другую рыбу в столичные водоемы

В Сочи проходит обработка деревьев от нашествия этих насекомых специальными химическими препаратами. Процесс обработки осложняется тем, что гусеницы подвержены уничтожению только на ранней стадии - до десяти дней. Причем химикаты - практически единственное средство борьбы с гусеницами - птицы ими не питаются.

- Гусеницы атакуют не только деревья на улицах, но и лезут в окна - их невозможно открывать без москитной сетки, - рассказала местная жительница Ольга Литарова. - Иначе будет полный дом незваных гостей, которых потом трудно убрать.

Особенно сложно приходится владельцам садовых участков.

- Эта бабочка буквально съела весь мой огород, - отметил сочинский дачник Виталий Нестеров. - Часть растений с приусадебного участка пришлось уничтожить, чтобы вредители не распространились по всему саду. Это страшная беда.

По словам местных чиновников, во дворах деревья должны обрабатывать коммунальные службы и непосредственно жители. Мэрия отвечает за парки и улицы. Сколько средств выделено из бюджета на борьбу с насекомыми, не уточняется.

Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд отказался выпустить украинских моряков из СИЗО "Лефортово"
Лавров: Москва будет противодействовать давлению на Венесуэлу
Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам, оскорбляющим гимн РФ
В Госдуме предлагают ввести "первосентябрьский капитал"
Косачев предложил подумать о расширении G8 с участием Индии и Китая