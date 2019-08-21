Сочи атаковали гусеницы американской белой бабочки

Курортный Сочи буквально атаковали гусеницы американской белой бабочки - вредители всех растений - от шелковицы и инжира до дуба и клена. Об этом сообщает "Общественное телевидение России" (ОТР).

В Сочи проходит обработка деревьев от нашествия этих насекомых специальными химическими препаратами. Процесс обработки осложняется тем, что гусеницы подвержены уничтожению только на ранней стадии - до десяти дней. Причем химикаты - практически единственное средство борьбы с гусеницами - птицы ими не питаются.

- Гусеницы атакуют не только деревья на улицах, но и лезут в окна - их невозможно открывать без москитной сетки, - рассказала местная жительница Ольга Литарова. - Иначе будет полный дом незваных гостей, которых потом трудно убрать.

Особенно сложно приходится владельцам садовых участков.

- Эта бабочка буквально съела весь мой огород, - отметил сочинский дачник Виталий Нестеров. - Часть растений с приусадебного участка пришлось уничтожить, чтобы вредители не распространились по всему саду. Это страшная беда.

По словам местных чиновников, во дворах деревья должны обрабатывать коммунальные службы и непосредственно жители. Мэрия отвечает за парки и улицы. Сколько средств выделено из бюджета на борьбу с насекомыми, не уточняется.