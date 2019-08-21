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21.08.2019 08:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гигантского моллюска беззубку выловили в Астраханской области

Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Юг России № 185(7943)
Астраханские рыбаки поймали на дне старого озера в Володарском районе гигантского пресноводного двустворчатого моллюска - беззубку Anodonta. Длина экземпляра составила 16 сантиметров, что является достаточно редким для моллюсков из семейства Unionidae.
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Фотография рекордсмена тут же была растиражирована в социальных сетях. Пожелавшие сохранить анонимность рыбаки сообщили, что Anodonta была выловлена, чтобы использовать ее в качестве наживки и приманки для ловли Silurus glanis, то есть сома обыкновенного.

По словам рыбаков, беззубки таких размеров в астраханских реках действительно встречаются крайне редко. Обычно их длина не превышает 10 сантиметров, так как многие мелкие моллюски становятся кормом для рыб и птиц. Особенно беззубками любят питаться молодые сомы.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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А вот в ильменях, небольших и застарелых озерах, моллюски большого размера - дело обычное. Кстати, заядлые рыбаки для ловли сома предпочитают именно беззубок из ильменей.

Как сообщила "РГ" пресс-секретарь Южного научного центра РАН Вероника Белоцерковская, обнаруженная в Астраханской области беззубка является крупной, но рекордным экземпляром ее назвать нельзя.

- Пресноводные моллюски из семейства Unionidae широко распространены в Европе и Азии. Их около 50 видов. Многие экземпляры вырастают до 20 - 25 сантиметров, - рассказала Вероника Белоцерковская. - У большинства видов моллюсков раковина тонкостенная, с одинаковыми створками и без замковых зубов, кстати, отсюда название рода. При опасности беззубка захлопывает раковину с помощью двух мышц, концы которых прикреплены к створкам.

По словам ученых, беззубки играют важную роль в экологической системе водоемов, так как очищают и фильтруют воду. Раковины перловиц и беззубок раньше использовались для получения перламутра при смешивании красок или изготовления перламутровых пуговиц. Живет в среднем моллюск до 15 лет.

Кстати

Раковины пресноводных моллюсков активно использовали первобытные люди. Они делали из них украшения и расплачивались ими. Даже сегодня на некоторых островах Тихого и Индийского океанов раковины вида каури Cannulus заменяют деньги.

Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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